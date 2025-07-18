Лукашенко – губернаторам: упаси вас господь, мне доложат, что вы не обработали картофель!

«Лучше убирать хлеб, чем воевать» – эту фразу, в которой «читается» и суть нашей миролюбивой политики, и наша идеология, и наша, если хотите, народная мудрость – вот эту фразу 18 июля произнес Президент, обращаясь ко всем, кто причастен к главному на данный момент – уборочной кампании. Александр Лукашенко провел большое селекторное совещание. На связь со Дворцом Независимости вышли все регионы страны. Обсуждали откровенно, без прикрас и сосредоточившись на конкретных проблемах ход важнейшего этапа сельскохозяйственных работ, который определит вес республиканского каравая.

Впрочем, уборочная – дело не только аграриев. Всех ведомств. Милиция в речи Президента звучала не меньше, чем Витебская область. Задача для милиционеров снова нетривиальная. С одной стороны, быть в команде с председателем райисполкома. Первый анонсировал переподчинение отдела внутренних дел. С другой, держать Дамоклов меч над местечковой расслабленностью.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему я вертикаль эту создавал? Чтобы милиция, КГБ, прокуратура были независимы от местных органов власти. Чтобы они в обнимку не ездили и не повторяли их ошибки. Что, мало мы этих чинуш… Пьяный ехал – руководитель или государственный служащий – сбил человека. Человек умер. Милиция это заметит сразу. И это благодаря тому, что милиционер подчиняется только закону. Но есть времена, когда надо мобилизовываться. Вот это время! Я поэтому и говорю, пускай местные руководители РОВД, УВД это поймут. И прокуроры в том числе. Чтобы они были в единой увязке, в коллективе, а коллектив хорош тогда, когда есть руководитель. Вы это понимаете. Вовлеченность. Вот чего хочется от всех. Несмотря на ворох отчетов и докладных, Президент 17 июля вечером проехался по полям и лично оценил состояние посевов.

Александр Лукашенко:

Я вчера поздно вечером проехал по контролируемым, типичным для Беларуси полям, и я знаю обстановку. Больше всего меня беспокоит, чтобы фитофтора картошку не съела. Посмотрите. Упаси вас господь, мне доложат о том, что вы не обработали картофель. И опять будем переживать в будущем году, марте, апреле, что у нас картошки не хватило. Обработать нужно картофель, уход должен быть. По остальным пропашным культурам я не вижу никаких проблем. По зерну наиболее опасно там, где произошло серьезное полегание, а это, как вы понимаете, создает эффект парниковый и начинает расти трава. Прорастает трава – и мы не сможем потом поднять этот урожай зерна, хотя он в этом году неплохой. И еще я вам просто советую не расслабляться. Не ждите, не сушите зерно в полях, даже при 20 % влажности, даже чуть больше – надо убирать и досушивать. Главное, чтобы не было потерь. Губернатор Придвинья уверен, что на треть урожай будет лучше прошлогоднего. Анатолий Исаченко, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

К массовой уборке зерновых и зернобобовых культур планируем проступить где-то через 7-10 дней. Что делается, учитывая особенности этого года, первое – сформировали 14 механизированных звеньев, в состав которых вошло 36 комбайнов и одновременно машины на отвозку зерна. Это позволит оперативно оказывать помощь в уборке зерновых культур сельхозорганизациям, у которых высокая нагрузка.