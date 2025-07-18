Лукашенко – губернаторам: упаси вас господь, мне доложат, что вы не обработали картофель!
«Лучше убирать хлеб, чем воевать» – эту фразу, в которой «читается» и суть нашей миролюбивой политики, и наша идеология, и наша, если хотите, народная мудрость – вот эту фразу 18 июля произнес Президент, обращаясь ко всем, кто причастен к главному на данный момент – уборочной кампании.
Александр Лукашенко провел большое селекторное совещание. На связь со Дворцом Независимости вышли все регионы страны. Обсуждали откровенно, без прикрас и сосредоточившись на конкретных проблемах ход важнейшего этапа сельскохозяйственных работ, который определит вес республиканского каравая.
Впрочем, уборочная – дело не только аграриев. Всех ведомств. Милиция в речи Президента звучала не меньше, чем Витебская область. Задача для милиционеров снова нетривиальная. С одной стороны, быть в команде с председателем райисполкома. Первый анонсировал переподчинение отдела внутренних дел. С другой, держать Дамоклов меч над местечковой расслабленностью.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему я вертикаль эту создавал? Чтобы милиция, КГБ, прокуратура были независимы от местных органов власти. Чтобы они в обнимку не ездили и не повторяли их ошибки. Что, мало мы этих чинуш… Пьяный ехал – руководитель или государственный служащий – сбил человека. Человек умер. Милиция это заметит сразу. И это благодаря тому, что милиционер подчиняется только закону.
Но есть времена, когда надо мобилизовываться. Вот это время! Я поэтому и говорю, пускай местные руководители РОВД, УВД это поймут. И прокуроры в том числе. Чтобы они были в единой увязке, в коллективе, а коллектив хорош тогда, когда есть руководитель. Вы это понимаете.
Вовлеченность. Вот чего хочется от всех. Несмотря на ворох отчетов и докладных, Президент 17 июля вечером проехался по полям и лично оценил состояние посевов.
Александр Лукашенко:
Я вчера поздно вечером проехал по контролируемым, типичным для Беларуси полям, и я знаю обстановку. Больше всего меня беспокоит, чтобы фитофтора картошку не съела. Посмотрите. Упаси вас господь, мне доложат о том, что вы не обработали картофель. И опять будем переживать в будущем году, марте, апреле, что у нас картошки не хватило.
Обработать нужно картофель, уход должен быть. По остальным пропашным культурам я не вижу никаких проблем. По зерну наиболее опасно там, где произошло серьезное полегание, а это, как вы понимаете, создает эффект парниковый и начинает расти трава. Прорастает трава – и мы не сможем потом поднять этот урожай зерна, хотя он в этом году неплохой.
И еще я вам просто советую не расслабляться. Не ждите, не сушите зерно в полях, даже при 20 % влажности, даже чуть больше – надо убирать и досушивать. Главное, чтобы не было потерь.
Губернатор Придвинья уверен, что на треть урожай будет лучше прошлогоднего.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:
К массовой уборке зерновых и зернобобовых культур планируем проступить где-то через 7-10 дней. Что делается, учитывая особенности этого года, первое – сформировали 14 механизированных звеньев, в состав которых вошло 36 комбайнов и одновременно машины на отвозку зерна. Это позволит оперативно оказывать помощь в уборке зерновых культур сельхозорганизациям, у которых высокая нагрузка.
Дальше отчеты короче, а надежды на урожай отчетливее. На связи губернаторы аграрного пьедестала страны.
Александр Лукашенко:
Я по Брестской области особых проблем не вижу. Шулейко, наверное, думает, что это все от него там еще осталось. Но я понимаю, что это не так. У него уже спрос за страну, поэтому я пока не вижу проблем у вас. А вот как дела у Юрия Хаджимуратовича там?
– Шулейко мы не подведем, Александр Григорьевич, не подведем Шулейко.
Генерал-губернатор Юрий Караев начал сразу с дисциплины. Кратко и емко. Человек военный вник в процесс.
Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Подъемники есть, запчасти есть, топливо есть, механизаторы есть. Не доехали, вот то, что сказал министр сельского хозяйства, несколько десятков человек до хозяйств из различной вспомогательной техники. Это та же причина, что и у Александра Михайловича. В них в сию минуту потребности никакой нет. Они будут в строю тогда, когда они будут нужны. Просто им там прозябать не надо.
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