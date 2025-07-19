Работа кипела с самого утра – во всех районах Минска проходят субботники

Добрая традиция, которая объединяет. Во всех районах Минска проходят субботники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Первомайском районе работа кипела с самого утра. Наводили порядок сразу по нескольким адресам. Сотрудники коммунальных служб провели комплексные мероприятия по улучшению состояния придомовых участков – подравняли траву, очистили плитку от накопившегося мусора, а также облагородили растительность и малые архитектурные формы.

Татьяна Прокопенко, мастер ЖЭУ № 4 Первомайского района Минска:

Силами нашего предприятия мы поддерживаем на постоянной основе уборку придомовой территории. Также вот сегодня мы провели прополку палисадника, также покрасили, вот в этом доме покрасили входные группы. Это не за средства бюджета, это вот просто за средства нашего предприятия. У нас проводятся субботники на постоянной основе. Привлекаем студентов, привлекаем школьников, учащихся школ. Также население активно принимает участие в проведении субботников.

В Год благоустройства по всей стране проходят масштабные работы. Только в столице планируют обновить более тысячи детских площадок. Присоединиться к наведению порядка можно каждую субботу.