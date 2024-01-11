«К этим лицам не применять». Кубраков рассказал, кому точно не светит амнистия

Справедливость должна пронизывать весь уголовный закон и практику его применения. Вопросы совершенствования законодательства об уголовной ответственности 11 января обсуждались на совещании с участием Президента. Для рассмотрения на уровне главы государства вынесли сразу два важнейших направления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогу в ближайшее время будет подготовлен перечень изменений в Уголовный кодекс. По мнению председателя Верховного Суда, изменения коснутся 24 статей, в которых расширится перечень санкции и суд сможет выносить более мягкий приговор. Разумеется, тогда, когда это оправдано.

Валентин Сукало, п редседатель Верховного С уда Беларуси: Это необходимо сделать потому, что Уголовному кодексу ныне действующему, сегодня уже 24 года. Конечно, за это время необходимы были серьезные изменения и необходим пересмотр таких санкций. Такая конструкция санкций, я подчеркиваю, за менее тяжкие – ненасильственные преступления, позволит судам определять более справедливые наказания. Такое решение было принято, Верховный Суд войдет в рабочую группу, предложит свое видение этим санкциям. Это не касается тяжких и особо тяжких преступлений.

А вот для кого не будет ни поблажек, ни послаблений, так это для тех, кто сознательно шел и идет по пути экстремизма и терроризма. Министр внутренних дел поделился, по этому вопросу даже дискуссий не было. Хотя проблему изучали со всех сторон и шансы давали.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

К сожалению, те беглые, которые сегодня находятся за границей, пытаются влиять разным способом на наших граждан. Особенно на молодежь, которая находится здесь. Но ситуацию мы контролируем, ведем разведку, в том числе в интернете, потому что все это происходит дистанционно. Мы считаем, что к этим лицам не применять. У каждого, кто осужден за экстремизм и терроризм, была возможность обратиться к главе государства с прошением о помиловании. Те, кто написал заявления, они были рассмотрены, где-то удовлетворены частично. У остальных раскаяния особо не заметили. Поэтому наше однозначное предложение – не применять амнистию к данной категории осужденных.

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