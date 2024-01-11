Валентин Сукало заявил, что в УК появятся альтернативные лишению свободы наказания
Справедливость должна пронизывать весь уголовный закон и практику его применения. Вопросы совершенствования законодательства об уголовной ответственности сегодня, 11 января, обсуждались на совещании с участием Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Зачем ее вообще посадили?» Президент выслушал предложения МВД по амнистии.
После совещания с этим вопросом журналисты обратились к председателю Верховного Суда. Валентин Сукало опять же ориентировал на контекст.
Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Беларуси:
Как квалифицировались действия следствием, какая позиция была обвинения государственного, какой приговор суда. Здесь надо смотреть все обстоятельства, изучать. И тогда можно сказать, справедливо, правильно или нет было назначено наказание. Даже такие бытовые преступления все-таки достаточно серьезные. Это лишение жизни человека, это особо тяжкое преступление.
И еще один вопрос, который назрел за годы неизменности Уголовного кодекса.
Валентин Сукало:
Да, в прошлом году в нашей стране была принята Концепция правовой политики, в которой уже отмечен некоторый дисбаланс между нормами уголовного закона. Для устранения такого дисбаланса Верховный суд проанализировал некоторые санкции за менее тяжкие и насильственные преступления. Мы приходим к выводу, что эти санкции нуждаются в корректировке, в первую очередь с тем, чтобы в них ввести альтернативные виды наказания лишению свободы. В нашем Уголовном кодексе вообще 10 видов уголовного наказания. По степени тяжести лишение свободы занимает 7-е место, а все-таки значительное количество более мягких и льготных видов наказания. Когда в санкциях статьи о замене тяжких и ненасильственных преступлений нет ничего, кроме лишения свободы, конечно, судам очень сложно соблюдать необходимые принципы назначения наказания, как соразмерность, индивидуальность и справедливость. Верховный суд предложил откорректировать эти санкции. Предусмотреть в них обязательные альтернативные виды лишению свободы. И это серьезно облегчит задачу судов по определению действительно справедливого наказания.
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