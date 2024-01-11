Валентин Сукало заявил, что в УК появятся альтернативные лишению свободы наказания

Справедливость должна пронизывать весь уголовный закон и практику его применения. Вопросы совершенствования законодательства об уголовной ответственности сегодня, 11 января, обсуждались на совещании с участием Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Зачем ее вообще посадили?» Президент выслушал предложения МВД по амнистии. После совещания с этим вопросом журналисты обратились к председателю Верховного Суда. Валентин Сукало опять же ориентировал на контекст.

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Беларуси:

Как квалифицировались действия следствием, какая позиция была обвинения государственного, какой приговор суда. Здесь надо смотреть все обстоятельства, изучать. И тогда можно сказать, справедливо, правильно или нет было назначено наказание. Даже такие бытовые преступления все-таки достаточно серьезные. Это лишение жизни человека, это особо тяжкое преступление. И еще один вопрос, который назрел за годы неизменности Уголовного кодекса.