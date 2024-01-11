«Зачем её вообще посадили?» Президент выслушал предложения МВД по амнистии

Справедливость должна пронизывать весь уголовный закон и практику его применения. Вопросы совершенствования законодательства об уголовной ответственности 11 января обсуждались на совещании с участием Президента. Для рассмотрения на уровне главы государства вынесли сразу два важнейших направления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент постоянно ориентирует, когда речь идет о человеческих судьбах, не бывает единых решений. Да, система должна быть выстроена и отлажена, но не закостенелой. Поэтому даже на совещании высокого уровня вдавались в детали отдельных уголовных дел и решений.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: Предлагаем это для обсуждения. Является предложение о сокращении срока наказания на один год многодетным женщинам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет, не лишенным родительских прав, осужденным за совершение убийства или причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть без отягчающих ответственность признаков. Предполагается применить данную инициативу примерно к 10 осужденным женщинам. Всего таких 20. Данное предложение носит социально-гуманный характер и направленно в первую очередь на скорейшее воссоединение матерей со своими детьми.

Приведу один пример. Осужденная Тарасенко отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет за убийство мужа. До осуждения характеризовалась удовлетворительно, работала администратором в кафе, имеет высшее образование, на иждивении – трое малолетних детей, родительских прав не лишена. Дети находятся на попечении у дедушки. Преступление совершила в ходе ссоры на почве неприязненных отношений с мужем, нанеся ему один удар ножом в область груди. В день преступления потерпевший хватал свою жену за одежду, бросал на пол, разбил голову, вырывал из рук телефон, не давал сделать звонки для обращения за помощью и покинуть квартиру. После совершения преступления скорую помощь вызвала сама, а до ее приезда оказывала мужу первую медицинскую помощь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так зачем ее вообще посадили, если она защищала саму себя? Если муж издевался над ней?

– Это как один пример.

– Поэтому нам надо принципиально с каждым человеком разбираться, а не чохом их освобождать или наказывать.

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