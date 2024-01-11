Лукашенко: «Обратите внимание на недостатки предыдущих амнистий, чтобы их не повторить»

Справедливость должна пронизывать весь уголовный закон и практику его применения. Вопросы совершенствования законодательства об уголовной ответственности 11 января обсуждались на совещании с участием Президента. Для рассмотрения на уровне главы государства вынесли сразу два важнейших направления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из тем – предполагаемое объявление амнистии. Глава государства ориентирует на индивидуальный подход в принятии судьбоносных решений и обязательном учете опыта предыдущих подобных шагов, чтобы не повторить ошибок. Затронули и тему изменений в Уголовном кодексе. Этого требует само время. Около двух десятилетий действующий документ не претерпевал комплексных изменений, а на них есть запрос, прежде всего у самих судей. В Беларуси создадут рабочую группу, которая пересмотрит санкции в ряде статей Уголовного кодекса.

О справедливости в разных ее проявлениях и сферах в Беларуси в последнее время говорят часто, в том числе и на высшем уровне, обозначая именно ее во многом основным ориентиром в принятии решений и выстраивании внутренней и внешней политики страны. С самого обретения независимости мы считаем справедливым давать шанс на исправление тем, кто этого заслуживает, несмотря на то, что оступился в жизни.

Отсюда практика в преддверии важных дат в истории страны амнистировать тех, кто сегодня отбывает наказания за преступления. Разумеется, не всех и не за все. Разумеется, речь не идет о всепрощении. Но вместе с тем это гуманный шаг, на который готово пойти не всякое государство. Беларусь же готовится сделать такой в 18-й раз. Последний – в Год народного единства. В этот раз амнистия совпадет с периодом электоральной кампании. И это уже само по себе не стандартно и красноречиво, согласитесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы собрались, чтобы обсудить ряд актуальных правовых вопросов. Скажу откровенно, эти вопросы возникли из обращений граждан. Первый вопрос, который очень важен для нас, традиционный – вопрос амнистии. Это сигнал для общества. Государство уверено в своих силах, контролирует ситуацию и отвечает за обеспечение безопасности. Но все ли учли, исходя из опыта прошлых лет? Глава государства всегда по этому поводу детальнейшим образом общается с ответственными, ведь в конечном счете именно он принимает решение и ставит свою подпись под документом.