Кто и как освобождал Ельск от немецко-фашистских захватчиков? Вспоминают потомки

2024-й отмечен знаковой датой в истории нашей страны – 80-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В период оккупации страна потеряла каждого третьего жителя. Долг новых поколений – помнить своих героев. Лимит на войны исчерпан. Гарантия мира в будущем – наша память. Об этом говорил Александр Лукашенко во время церемонии вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий Президента. Мир – важнейшая ценность, и в Беларуси знают его цену. Подвиг освободителей сегодня, 11 января, вспоминали в Ельске. Район трижды пытались отбить, но 11 января 1944-го в Ельске завершился последний бой. Анна Корольчук перелистала страницы истории.

Александра Гвоздь рассказывает одноклассникам о трагической судьбе жителей деревни Копанка, которой больше нет на карте. 18 июля 1942 года гитлеровцы сожгли ее вместе с людьми. В тот же день аналогичные зверства оккупанты совершили еще в 10 селах Ельского района.