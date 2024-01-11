Кто и как освобождал Ельск от немецко-фашистских захватчиков? Вспоминают потомки
2024-й отмечен знаковой датой в истории нашей страны – 80-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В период оккупации страна потеряла каждого третьего жителя. Долг новых поколений – помнить своих героев.
Лимит на войны исчерпан. Гарантия мира в будущем – наша память. Об этом говорил Александр Лукашенко во время церемонии вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий Президента. Мир – важнейшая ценность, и в Беларуси знают его цену. Подвиг освободителей сегодня, 11 января, вспоминали в Ельске. Район трижды пытались отбить, но 11 января 1944-го в Ельске завершился последний бой.
Анна Корольчук перелистала страницы истории.
Александра Гвоздь рассказывает одноклассникам о трагической судьбе жителей деревни Копанка, которой больше нет на карте. 18 июля 1942 года гитлеровцы сожгли ее вместе с людьми. В тот же день аналогичные зверства оккупанты совершили еще в 10 селах Ельского района.
Ника Бычковская, учащаяся средней школы Ельска:
На территории Ельского района действовали три немецкие дивизии, снятые с фронта. После преступлений карателей исчезли очень многие деревни Ельщины, а именно 76 деревень было уничтожено. Это очень сложно, это шокирует, потому что даже в уме их очень сложно принять – то, что на самом деле такие большие цифры.
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