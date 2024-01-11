Порядка четырех тысяч граждан планируют амнистировать в 2024 году в Беларуси. Отдельные вопросы совершенствования законодательства об уголовной ответственности сегодня, 11 января, обсуждались на совещании с участием Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждалась сегодня на совещании и тема занятости. Требование Президента – амнистированные граждане должны быть трудоустроены. В этом вопросе была подчеркнута и роль органов власти на местах. По итогам совещания Александр Лукашенко анонсировал большой разговор на высшем уровне по вопросам занятости населения.

Читайте также:

Лукашенко: предстоит большая работа – надо перелопачивать этот Уголовный кодекс

Наталья Эйсмонт: при всех смягчающих подходах вопросы безопасности Президент ставит во главе угла

В Беларуси создадут рабочую группу, которая пересмотрит санкции в ряде статей Уголовного кодекса