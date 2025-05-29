Новости по тегу #Амнистия в Беларуси

В колонии Екатерина Макаренко отказалась от прежних планов и заочно заканчивает университет уже по специальности «психолог», а темой диплома выбрала волонтерство в подростковой среде. Осознанно, чтобы в будущем суметь достучаться до каждого.
Амнистия не будет распространяться на тех, кто не возместил причиненный вред, допустил особо опасный рецидив преступлений, причастен к экстремистской или террористической деятельности, осужден к пожизненному лишению свободы, будучи ранее амнистированным, и вновь совершил умышленное преступление.
В Овальном зале документ представил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков. В проекте закона сохранены основные принципы и подходы к амнистии. Однако есть и ряд новелл.
По поручению Президента в парламент внесен законопроект «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». Возможность начать новую жизнь тем, кто оказался в местах лишения свободы, в Беларуси предоставляется не впервые.
Так, перечень полностью освобождаемых от наказания дополнен новой категорией – это лица с некоторыми заболеваниями. Также предлагается ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до шести лет, заменить наказание более мягким.
Всего под амнистию попадут почти 8 тысяч осужденных.
Только за последний год Президент помиловал около 300 осужденных по разным статьям, в том числе за экстремистскую деятельность в 2020 году. Кроме того, тем, кто готов начать жизнь с чистого листа и по той самой букве закона, государство тоже готово «подставить плечо».
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00