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Новости по тегу #Амнистия в Беларуси

Связалась не с той компанией – как закон об амнистии подарил второй шанс девушке из Витебска?
29 мая 2025 17:20

Связалась не с той компанией – как закон об амнистии подарил второй шанс девушке из Витебска?

МВД Беларуси приступает к реализации закона «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне»
08 мая 2025 08:40

МВД Беларуси приступает к реализации закона «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне»

Депутаты приняли в двух чтениях законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы
30 апреля 2025 17:05

Депутаты приняли в двух чтениях законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы

Амнистия к 80-летию Победы предварительно затронет почти 8 тысяч осужденных
24 апреля 2025 16:46

Амнистия к 80-летию Победы предварительно затронет почти 8 тысяч осужденных

Какие категории лиц попадут под новый законопроект об амнистии – рассказал Кубраков
24 апреля 2025 10:32

Какие категории лиц попадут под новый законопроект об амнистии – рассказал Кубраков

Ко Дню Победы могут амнистировать почти 8 тыс. осужденных
24 апреля 2025 08:54

Ко Дню Победы могут амнистировать почти 8 тыс. осужденных

Они помилованы Президентом и готовы начать жизнь с чистого листа. О жизни белорусов после амнистии
22 февраля 2025 17:21

Они помилованы Президентом и готовы начать жизнь с чистого листа. О жизни белорусов после амнистии

Александр Лукашенко подписал закон об амнистии
03 июля 2024 06:08

Александр Лукашенко подписал закон об амнистии

Под амнистию в Беларуси попадут более 7 тыс. осуждённых. Кто может рассчитывать на снисхождение?
24 мая 2024 11:51

Под амнистию в Беларуси попадут более 7 тыс. осуждённых. Кто может рассчитывать на снисхождение?

Амнистия в Беларуси. Как получить шанс вернуться к нормальной жизни?
21 января 2024 18:07

Амнистия в Беларуси. Как получить шанс вернуться к нормальной жизни?

Ольга Чуприс пообщалась с несовершеннолетними осуждёнными в бобруйской воспитательной колонии
17 января 2024 19:02

Ольга Чуприс пообщалась с несовершеннолетними осуждёнными в бобруйской воспитательной колонии

Амнистия 2024-го как шанс на новую жизнь – как осуждённых ставят на путь исправления?
17 января 2024 18:52

Амнистия 2024-го как шанс на новую жизнь – как осуждённых ставят на путь исправления?