«Абсолютная неприемлемость палочно-галочной системы». Наталья Эйсмонт о работе правоохранительных органов

Справедливость должна пронизывать весь уголовный закон и практику его применения. Вопросы совершенствования законодательства об уголовной ответственности сегодня, 11 января, обсуждались на совещании с участием Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, о шансах: пресс-секретарь Президента уже после рассказала о том, что во время двухчасового совещания затронули и работу так называемой комиссии по возвращению беглых. Она, напомним, создана, как раз таки по инициативе главы государства. И требований к ней меньше не становится.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Президент ждет от комиссии предложений. И это как раз таки тот самый индивидуальный подход исключительно на принципах справедливости. Второе – работа правоохранительных органов и инспекции по делам несовершеннолетних при райисполкомах. Отдельные категории обсуждались, вопросы, связанные с преступлениями по наркотическим статьям, здесь понятна роль комиссий по делам несовершеннолетних. И понятно, что Президент ждет усиления работы этих комиссий. Такой сигнал был сегодня подан. Что касается правоохранительных органов, то здесь был следующий акцент, те же самые принципы справедливости, я уже не раз о них сказала. Абсолютная неприемлемость палочно-галочной системы – об этом Президент говорил и ранее не раз, сегодня он это для министра внутренних дел в частности повторил. Еще один момент – работа исправительных учреждений и Департамента исполнения наказаний, руководитель которого сегодня был на совещании. Большая часть, конечно, связана с вопросами амнистии и помилования. Роль исправительных учреждений здесь тоже Президент должен видеть, и она должна быть достаточно высока, потому что именно в этих учреждениях видят тех, кто отбывает наказание. При принятии решений это должно учитываться. И учитываться в первую очередь. Одна из основных сложностей в принятии решения об амнистии, да и изменений в УК, – соблюсти баланс гуманности и безопасности, которую государство гарантирует своим гражданам. И не имеет права ее лишить.