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Новости по тегу #Валентин Сукало

Сукало: я могу гордиться тем, что на протяжении почти 30 лет возглавлял Верховный Суд
06 января 2026 16:40

Сукало: я могу гордиться тем, что на протяжении почти 30 лет возглавлял Верховный Суд

Здание Апелляционного экономического суда открыли в Минске
03 декабря 2025 11:17

Здание Апелляционного экономического суда открыли в Минске

Как спасти бизнес от банкротства, обсудили эксперты в Минске
08 октября 2025 10:37

Как спасти бизнес от банкротства, обсудили эксперты в Минске

Концепцию Программы социально-экономического развития на пятилетку представили в Верховном Суде
30 мая 2025 13:57

Концепцию Программы социально-экономического развития на пятилетку представили в Верховном Суде

Сотрудники Верховного Суда почтили память Героя СССР Марии Осиповой
06 мая 2025 11:13

Сотрудники Верховного Суда почтили память Героя СССР Марии Осиповой

В Беларуси сократили численность Верховного Суда
19 ноября 2024 13:56

В Беларуси сократили численность Верховного Суда

«Это современный дворец правосудия» – В Червене отрыли здание нового суда
06 ноября 2024 08:12

«Это современный дворец правосудия» – В Червене отрыли здание нового суда

Сенаторам представили обновлённый проект Военной доктрины
19 февраля 2024 17:48

Сенаторам представили обновлённый проект Военной доктрины

«К этим лицам не применять». Кубраков рассказал, кому точно не светит амнистия
11 января 2024 18:45

«К этим лицам не применять». Кубраков рассказал, кому точно не светит амнистия

Валентин Сукало заявил, что в УК появятся альтернативные лишению свободы наказания
11 января 2024 18:01

Валентин Сукало заявил, что в УК появятся альтернативные лишению свободы наказания

В Беларуси создадут рабочую группу, которая пересмотрит санкции в ряде статей Уголовного кодекса
11 января 2024 13:50

В Беларуси создадут рабочую группу, которая пересмотрит санкции в ряде статей Уголовного кодекса

«Настоящий храм правосудия». В Крупках открыли новое здание районного суда
30 июня 2023 14:23

«Настоящий храм правосудия». В Крупках открыли новое здание районного суда