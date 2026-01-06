Новости по тегу #Валентин Сукало

Валентин Олегович возглавлял Министерство юстиций, а затем 28 лет – Верховный Суд. В целом правосудию посвятил полвека. Это были годы становления и укрепления системы национальных судов.
Здание 1936 года постройки реконструировано с сохранением исторического облика.
Главная задача – помочь выйти из кризиса.
Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков отметил, что ключевым направлением этого целеполагающего документа станет развитие человеческого потенциала.
Мария Осипова была выдающейся советской подпольщицей и одним из первых организаторов подпольной борьбы в оккупированном Минске. Она непосредственно участвовала в ликвидации верховного комиссара Вильгельма Кубе.
Численность Верховного Суда сократится с 76 до 71.
Открывать значимые объекты в канун 7 ноября – давняя традиция. Новоселья отмечают по всей стране.
11 октября 2026 17:40
11 октября 2026 17:28
11 октября 2026 17:18
11 октября 2026 17:10
11 октября 2026 17:00
11 октября 2026 16:57
11 октября 2026 16:55
11 октября 2026 16:50