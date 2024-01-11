Лукашенко: предстоит большая работа – надо перелопачивать этот Уголовный кодекс

Справедливость должна пронизывать весь уголовный закон и практику его применения. Вопросы совершенствования законодательства об уголовной ответственности 11 января обсуждались на совещании с участием Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди приглашенных – руководители правоохранительных и судебных органов. В первую очередь Александр Лукашенко подчеркнул, что в 2024 году к вопросу амнистии необходимо подойти нетрадиционно. Ведь дата, к которой могут приурочить помилование, особенная – 80 лет со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Внимательно стоит посмотреть на оступившихся матерей, женщин, детей. Также глава государства ориентирует всех ответственных учитывать криминогенную ситуацию в обществе и недостатки предыдущих амнистий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы неуклонно твердим: деятельность государственных органов, общественных институтов должна строиться на принципе справедливости. Это касается и уголовной политики, справедливость должна пронизывать весь уголовный закон и практику его применения. Но так ли обстоят дела в действительности? Криминогенная ситуация у нас характеризуется нормальными показателями, чрезвычайщины мы никакой не видим. В новогодние праздники я специально заслушал доклады всех наших силовиков. Один сигнал в общество, что Президент заслушал всех и министры мне пообещали, особенно министр внутренних дел, что будет полный порядок в стране – слушайте, так и получилось. Всего девять правонарушений и ни одного тяжкого. То есть люди слышат, люди понимают. Просто нам надо встрепенуться и соответствующим образом заниматься практической профилактикой, скажем так. Не просто позвать человека и ему пальцем возле носа потрясти, предупредить его. А практической профилактикой. Чтобы люди понимали, что любое преступление, любое правонарушение неизбежно повлечет за собой соответствующее наказание.

По моему поручению Администрация Президента проанализировала ряд статей Уголовного кодекса и их реализацию. Возникают вопросы в связи с этим, посмотреть на процесс, кого мы задерживаем, кого осуждаем, соответствуют ли назначенные меры наказания тяжести преступлений и той опасности, которую представляют эти люди для общества. Конкретно, по-народному скажу: надо быть более осторожными при вынесении наказаний, особенно в суде. Для белорусов само появление в суде – это уже тяжелое наказание перед обществом, для большинства наших белорусов. Поэтому надо очень аккуратно к этому подходить в качестве привлечения через судебные органы к ответственности. Но прежде всего надо смотреть, кого мы тащим в суд. Нам, думаю, предстоит очень большая работа в этом плане. Надо перелопачивать этот Уголовный, может быть, даже и другие кодексы.