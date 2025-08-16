Богодель: сам факт встречи лидеров РФ И США является успехом в вопросах мировой безопасности

Итоги прошедшего на Аляске саммита Россия-США горячо обсуждают СМИ, экспертное сообщество, свою оценку дают мировые лидеры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя непосредственно после встречи Владимир Путин и Дональд Трамп не сделали громких заявлений, ограничившись тем, что диалог прошел продуктивно и стороны продолжат работу над урегулированием украинского конфликта, уже очевидно: этот контакт заставил «колесики крутиться». В понедельник на переговоры в Белый дом приглашен Зеленский и представители европейской стороны. После встречи на Аляске Дональд Трамп сразу созвонился с украинским и европейскими лидерами и рассказал им о результатах саммита. Среди главных тезисов: планы на трехстороннюю встречу, отказ от идеи прекращения огня в пользу долгосрочного мира и гарантиях безопасности для Украины.

Владимир Зеленский обозначил, что готов вести переговоры о достижении мира, а также, что поддерживает предложение американского президента о трехсторонней встрече. А вот явятся ли лидеры ЕС в Вашингтон, ясности пока нет. 16 августа послы 27 стран ЕС экстренно собрались на встречу в Брюсселе, чтобы обсудить результаты переговоров на Аляске. Однако никаких общих заявлений так и не было принято. Но на завтра запланирована встреча стран так называемой «коалиции желающих». Об этом сообщил французский президент. Эммануэль Макрон подчеркнул, что намерен «тесно работать» с президентом США цитата: «для сохранения наших интересов в духе единства и ответственности». Вот только по мнению аналитиков, достижение мира в Украине вовсе не входит в круг интересов Евросоюза. Трамп проинформировал Зеленского о результатах встречи с Путиным.

Как подчеркнул Дональд Трамп в ходе переговоров на Аляске: чтобы достичь реальных результатов, Киеву необходимо как можно скорее пойти на сделку с Россией, а Европе не препятствовать урегулированию конфликта. Однако услышал эти слова видимо только один политик Евросоюза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал усилия, которые прикладывают Россия и США и отметил, что благодаря их встрече, цитата: «мир стал безопаснее, чем был вчера». И с этим тяжело не согласится.