На Аляске состоялась историческая встреча Путина и Трампа

Встреча российского и американского лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Примечательно, что это первые основательные переговоры на уровне президентов за весьма продолжительное время, и, по мнению экспертов, они имеют все шансы стать прологом к формированию нового миропорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый за 10 лет визит российского лидера в США продлился чуть больше 5 часов. Из них почти 3 часа лидеры общались в узком составе. Незадолго до начала саммита программа изменилась: Владимир Путин и Дональд Трампа должны были пообщаться тет-а-тет, а после – с участием делегаций. Но в итоге встреча прошла в формате три на три.
С российской стороны участие принял министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы Юрий Ушаков, от США госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф. Оба лидера охарактеризовали переговоры положительно, назвав их продуктивными.
Владимир Путин, президент России:
Хочу поблагодарить господина Трампа за совместную работу, за доброжелательный и доверительный тон беседы. Главное, что с обеих сторон был настрой на результат. Мы видим, что президент США имеет четкое представление, чего хочет добиться, искренне заботится о процветании своей страны и в то же время проявляет понимание наличию у России своих национальных интересов.
Дональд Трамп, президент США:
Сегодня мы действительно добились большого прогресса. У меня всегда были фантастические отношения с президентом Путиным, с Владимиром. У нас было много сложных встреч и много хороших встреч.
Дональд Трамп подчеркнул, что договоренность по окончанию конфликта в Украине пока не достигнута, но сторонам удалось найти общий язык в вопросе. Однако, по словам Трампа, чтобы достичь реальных результатов, Киеву необходимо как можно скорее пойти на сделку с Россией, а Европе не препятствовать урегулированию конфликта.
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