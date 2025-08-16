На Аляске состоялась историческая встреча Путина и Трампа

Встреча российского и американского лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Примечательно, что это первые основательные переговоры на уровне президентов за весьма продолжительное время, и, по мнению экспертов, они имеют все шансы стать прологом к формированию нового миропорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый за 10 лет визит российского лидера в США продлился чуть больше 5 часов. Из них почти 3 часа лидеры общались в узком составе. Незадолго до начала саммита программа изменилась: Владимир Путин и Дональд Трампа должны были пообщаться тет-а-тет, а после – с участием делегаций. Но в итоге встреча прошла в формате три на три. С российской стороны участие принял министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы Юрий Ушаков, от США госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф. Оба лидера охарактеризовали переговоры положительно, назвав их продуктивными.