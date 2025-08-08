Лукашенко о Трампе: взялся за лидерство – осуществляй его, предотвращай столкновения и войны

Во имя мира можно пойти на уступки. В эфир вышло ожидаемое интервью Александра Лукашенко американскому журналу Time. Диалог длился более двух часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Журналист и писатель Саймон Шустер встретился с главой белорусского государства еще 25 июля, однако до настоящего времени название СМИ, а также имя интервьюера не раскрывались. Такова была просьба самого издания, чтобы сохранить интригу и эксклюзивность материала.
Интервью Лукашенко – одна из мировых новостей дня. Разговор вышел откровенным, содержательным и злободневным. Во время беседы Президент затронул важнейшие темы современного мироустройства: роль Беларуси в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, начало СВО и санкционное давление, белорусская многовекторность и инструменты обеспечения нашей независимости.
«Русским в спину я стрелять не позволю!» Лукашенко дал большое интервью американскому журналу Time.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо разговаривать. Не надо строить забор, как великие поляки нас в этом упрекали всегда. Взяли, построили этот забор. Во имя мира, может, где-то надо похитрее, на уступки пойти. И если уж вы считаете Путина непонятным человеком, по-человечески к нему, а вы, наоборот, к нему отнеситесь так, чтобы весь мир увидел, что вы действительно мира хотите. Мир не верит, что вы хотите мира. Не верит, потому что вы облажались на Ближнем Востоке, в секторе Газа хотите курорт какой-то построить. Додумались! На костях людей курорт построить.
А Трамп, у него шанс. Вот Господь, прострелив ему ухо, дал шанс сыграть главную роль миротворца. И Нобелевская премия – ему бы принесли ее на тарелочке, на блюдечке принесли, и это было справедливо. Против этого столкновения, если он на это идет, это край, к этому нельзя, это потом может. Давай еще что-то попробуем. А что надо попробовать?
Давай этот самолет, который ему подарили, садись, обкатай его: поезжай на Ближний Восток – там встреться, поговори. Раз и навсегда с Ираном договорись. Он же инициатор, что разорвали соглашение с Ираном. Я про Китай пока не говорю. А потом следующее. Где-то в Женеве, где-то там.
В Минск пусть приедет. Он будет доволен, что приедет в Минск. Пригласил с Путиным, поговорили. Гарантию даю, Путин с удовольствием бы с ним встретился. Подготовить надо встречу. Пригласили Зеленского – второй шаг после Ближнего Востока. Давайте делать маленькие шажки. А Трамп: нет, 50 дней, не сделаете – мы это. Ну, слушайте, это несерьезно. Пусть летит.
– В Минск? И Путин в Минск?
– Путин с удовольствием в Минск приедет. Если Трамп будет здесь завтра во имя мира, послезавтра Путин будет здесь. Давайте начнем готовить, посмотрите. Зеленский как поступит? Он будет упираться: я категорически против.
– В Минск приезжать, конечно, он не станет.
– А что ему в Минск? Минск ему добра желает больше, чем где. И мы вот сейчас: все эти обмены, погибшие и прочее – наши ребята, мои ребята из «Альфы» (спецподразделение «Альфа»), они, бедолаги, носят их на руках. Что ему неймется по отношению к Беларуси? Что ему неймется? Наоборот, надо задействовать Беларусь в этом процессе. Чтобы зерно он возил не через вонючую эту Европу. Трамп прав, что наклоняет Европу. Америка – лидер во всем мире. Взялся за лидерство – осуществляй его. А лидерство – это предотвращение столкновений и войн.
Лукашенко рассказал в интервью, каким хочет видеть своего преемника.