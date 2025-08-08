Лукашенко о Трампе: взялся за лидерство – осуществляй его, предотвращай столкновения и войны

Журналист и писатель Саймон Шустер встретился с главой белорусского государства еще 25 июля, однако до настоящего времени название СМИ, а также имя интервьюера не раскрывались. Такова была просьба самого издания, чтобы сохранить интригу и эксклюзивность материала.

Во имя мира можно пойти на уступки. В эфир вышло ожидаемое интервью Александра Лукашенко американскому журналу Time. Диалог длился более двух часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интервью Лукашенко – одна из мировых новостей дня. Разговор вышел откровенным, содержательным и злободневным. Во время беседы Президент затронул важнейшие темы современного мироустройства: роль Беларуси в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, начало СВО и санкционное давление, белорусская многовекторность и инструменты обеспечения нашей независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо разговаривать. Не надо строить забор, как великие поляки нас в этом упрекали всегда. Взяли, построили этот забор. Во имя мира, может, где-то надо похитрее, на уступки пойти. И если уж вы считаете Путина непонятным человеком, по-человечески к нему, а вы, наоборот, к нему отнеситесь так, чтобы весь мир увидел, что вы действительно мира хотите. Мир не верит, что вы хотите мира. Не верит, потому что вы облажались на Ближнем Востоке, в секторе Газа хотите курорт какой-то построить. Додумались! На костях людей курорт построить.

А Трамп, у него шанс. Вот Господь, прострелив ему ухо, дал шанс сыграть главную роль миротворца. И Нобелевская премия – ему бы принесли ее на тарелочке, на блюдечке принесли, и это было справедливо. Против этого столкновения, если он на это идет, это край, к этому нельзя, это потом может. Давай еще что-то попробуем. А что надо попробовать?

Давай этот самолет, который ему подарили, садись, обкатай его: поезжай на Ближний Восток – там встреться, поговори. Раз и навсегда с Ираном договорись. Он же инициатор, что разорвали соглашение с Ираном. Я про Китай пока не говорю. А потом следующее. Где-то в Женеве, где-то там.

В Минск пусть приедет. Он будет доволен, что приедет в Минск. Пригласил с Путиным, поговорили. Гарантию даю, Путин с удовольствием бы с ним встретился. Подготовить надо встречу. Пригласили Зеленского – второй шаг после Ближнего Востока. Давайте делать маленькие шажки. А Трамп: нет, 50 дней, не сделаете – мы это. Ну, слушайте, это несерьезно. Пусть летит.