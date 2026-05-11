В чем главный прорыв детской медицины в Беларуси? Валерий Малашко – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы с вами начинаем первую программу на свежем воздухе в этом сезоне. Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Это очень ответственно.

Александр Осенко:

Вам картофель. Валерий Малашко:

Я занимаюсь салатом. Александр Осенко:

Я одеваю перчатки и буду заниматься рыбой.

Валерий Малашко:

Моя бабушка говорила, что без картошки еда не еда. Александр Осенко:

Ну да. Пошли по маминым стопам. Валерий Малашко:

Фактически да. В моей семье 9 педиатров. Александр Осенко:

Вы поменяли здравоохранение, будучи уже министром. Валерий Малашко:

Врач общей практики сегодня действительно тот универсальный доктор, который стоит на переднем рубеже.