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В чем главный прорыв детской медицины в Беларуси? Валерий Малашко – в «Рецепте настоящего белоруса»

11 мая 2026 18:19
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В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.

В чем главный прорыв детской медицины в Беларуси? Валерий Малашко – в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы с вами начинаем первую программу на свежем воздухе в этом сезоне.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:
Это очень ответственно.

В чем главный прорыв детской медицины в Беларуси? Валерий Малашко – в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Вам картофель.

Валерий Малашко:
Я занимаюсь салатом.

Александр Осенко:
Я одеваю перчатки и буду заниматься рыбой.

В чем главный прорыв детской медицины в Беларуси? Валерий Малашко – в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Валерий Малашко:
Моя бабушка говорила, что без картошки еда не еда.

Александр Осенко:
Ну да. Пошли по маминым стопам.

Валерий Малашко:
Фактически да. В моей семье 9 педиатров.

Александр Осенко:
Вы поменяли здравоохранение, будучи уже министром.

Валерий Малашко:
Врач общей практики сегодня действительно тот универсальный доктор, который стоит на переднем рубеже.

В чем главный прорыв детской медицины в Беларуси? Валерий Малашко – в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
То есть дача – это ваше место силы?

Валерий Малашко:
Так точно. Мне всегда хотелось, как и любому мужчине, посадить дерево, вырастить сына.

Валерий Малашко:
Не знаю, как по вкусу, но по красоте, наверное, это будет лучшее блюдо.

Александр Осенко:
Оно будет яркое, поверьте, будет вкусное.

Смотрите новый выпуск 17 мая в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Александр Осенко # Валерий Малашко

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