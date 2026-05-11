В чем главный прорыв детской медицины в Беларуси? Валерий Малашко – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.
В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы с вами начинаем первую программу на свежем воздухе в этом сезоне.
Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:
Это очень ответственно.
Александр Осенко:
Вам картофель.
Валерий Малашко:
Я занимаюсь салатом.
Александр Осенко:
Я одеваю перчатки и буду заниматься рыбой.
Валерий Малашко:
Моя бабушка говорила, что без картошки еда не еда.
Александр Осенко:
Ну да. Пошли по маминым стопам.
Валерий Малашко:
Фактически да. В моей семье 9 педиатров.
Александр Осенко:
Вы поменяли здравоохранение, будучи уже министром.
Валерий Малашко:
Врач общей практики сегодня действительно тот универсальный доктор, который стоит на переднем рубеже.
Александр Осенко:
То есть дача – это ваше место силы?
Валерий Малашко:
Так точно. Мне всегда хотелось, как и любому мужчине, посадить дерево, вырастить сына.
Валерий Малашко:
Не знаю, как по вкусу, но по красоте, наверное, это будет лучшее блюдо.
Александр Осенко:
Оно будет яркое, поверьте, будет вкусное.
Смотрите новый выпуск 17 мая в 10:15 на «РТР-Беларусь».