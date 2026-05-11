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Егор Савич поспорит за бронзу континентального форума по борьбе

11 мая 2026 18:31
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В Болгарии стартовал чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Первыми на ковры вышли представители греко-римского стиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дольше всех по турнирной дистанции продвинулся наш супертяжеловес Егор Савич. Он последовательно справился с соперниками из Румынии, Болгарии и Италии. А в полуфинале уступил оппоненту из Польши и завтра поспорит за бронзовую награду. Иван Евсеев и Артем Тыщенко оступились на стадии 1/8. Ярослав Лазакович не сумел преодолеть сито квалификации.

# Борьба

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