Егор Савич поспорит за бронзу континентального форума по борьбе

В Болгарии стартовал чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Первыми на ковры вышли представители греко-римского стиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дольше всех по турнирной дистанции продвинулся наш супертяжеловес Егор Савич. Он последовательно справился с соперниками из Румынии, Болгарии и Италии. А в полуфинале уступил оппоненту из Польши и завтра поспорит за бронзовую награду. Иван Евсеев и Артем Тыщенко оступились на стадии 1/8. Ярослав Лазакович не сумел преодолеть сито квалификации.