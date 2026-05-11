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Молодежная сборная Беларуси по хоккею готовится к Кубку Будущего

11 мая 2026 20:13
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Молодежная сборная Беларуси по хоккею уже на этой неделе примет участие в традиционном турнире «Кубок Будущего». Учебно-тренировочный сбор проходил на столичной «Чижовка-Арене», и уже завтра дружина отправится в Новосибирск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодежная сборная Беларуси по хоккею готовится к Кубку Будущего-1

Под руководством главного тренера Евгения Летова изначально было 33 игрока, на финишной прямой кэмпа их стало уже 28. Большая часть хоккеистов представляет бобруйский «Динамо-Шинник», а также другие клубы МХЛ. 

Состав обновился на 80 %, а потому важно было отработать оптимальные сочетания звеньев и слаженность взаимодействий, а также выстроить линии атаки и обороны. Ребята, которые проявят себя, получат возможность пополнить ряды «шинников» в следующем сезоне.

Евгений Летов, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Ребята нормально, хорошо себя чувствуют. В принципе, те, кто имел мало игровой практики, потому что раньше сезон закончился, их немножко подтянули здесь, тем ребятам, которые имели игровую практику, им немножко дали где-то вздохнуть. Хороший провели тренировочный сбор. Естественно, цели ставим как можно успешнее сыграть с командами. Естественно, это победа. Также просмотр игроков на будущее, как для нашей молодежной сборной, так и для «Динамо-Шинника».

Кубок Будущего пройдет с 14 по 17 мая. Соперниками белорусской дружины станут юниорская и молодежная команды России, а также сборная студенческой лиги. Кроме того в рамках соревнований запланирован турнир в формате 3х3.

# Хоккей Беларуси

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