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Минтранс: к каждому агрогородку в Беларуси появится дорога с твердым покрытием в этом году

11 мая 2026 18:17
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Минтранс: к каждому агрогородку в Беларуси появится дорога с твердым покрытием в этом году-0

В 2026 году в Беларуси планируют обеспечить все агрогородки дорогами с твердым покрытием. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович в эфире «Первого информационного».

По его словам, работа ведется по поручению Президента, и к каждому агрогородку должен появиться удобный подъезд по кратчайшему маршруту.

Также продолжается ремонт и реконструкция крупных трасс, включая направления Минск – Витебск, Гомель – Кобрин и дороги в сторону Санкт-Петербурга. Финансирование дорожной отрасли в этом году увеличено до 2,5 млрд рублей.

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

# общество

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