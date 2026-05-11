Александра Саснович вышла во второй круг теннисного турнира в Париже

Александра Саснович вышла во второй круг теннисного турнира категории 125 в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперницей белоруски в стартовом поединке стала Талия Гибсон из Австралии.

В мировом рейтинге оппонентка опережает нашу спортсменку почти на 60 позиций, однако это ничуть не смутило соотечественницу. Она была сильнее в первом сете с минимальным преимуществом, а во второй партии полностью контролировала ход противостояния и не оставила своей визави никаких шансов, навесив баранку. Победа с результатом 6:4; 6:0.