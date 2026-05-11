Минск принял этап Кубка мира по силовым видам спорта

Денис Пащеня, корреспондент: Они не борцы, но борются с тяжелыми весами, демонстрируя свою силу. Интерес у белорусов к событию есть! Лицезреть успехи спортсменов на историческом для нашей страны турнире собрались многие.

В столицу съехались представители семи государств. Форум подобного масштаба прошел впервые. Иностранные спортсмены воочию смогли оценить нашу организацию и радушный прием. Спрос на соревнования есть. Теперь федерация сосредоточит усилия над тем, чтобы этап Кубка мира в Беларуси стал ежегодным. Звучит амбициозно, но мы уже доказали, что готовы к подобным стартам на все сто.