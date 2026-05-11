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Минск принял этап Кубка мира по силовым видам спорта

11 мая 2026 20:06
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Настоящий праздник мускул и железа. В столице прошел этап Кубка мира по силовым видам спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минск принял этап Кубка мира по силовым видам спорта-2

Денис Пащеня, корреспондент:
Они не борцы, но борются с тяжелыми весами, демонстрируя свою силу. Интерес у белорусов к событию есть! Лицезреть успехи спортсменов на историческом для нашей страны турнире собрались многие.

Минск принял этап Кубка мира по силовым видам спорта-4

В столицу съехались представители семи государств. Форум подобного масштаба прошел впервые. Иностранные спортсмены воочию смогли оценить нашу организацию и радушный прием. Спрос на соревнования есть. Теперь федерация сосредоточит усилия над тем, чтобы этап Кубка мира в Беларуси стал ежегодным. Звучит амбициозно, но мы уже доказали, что готовы к подобным стартам на все сто.

Подробнее в видео.

# Спортивные соревнования

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