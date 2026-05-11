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Белорусские борцы Валевский и Хасханов завоевали четыре медали

11 мая 2026 18:45
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Белорусские борцы Валевский и Хасханов завоевали четыре медали-0

Белорусские спортсмены завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе среди молодежи в Санкт-Петербурге. Об этом пишет БЕЛТА.

Золотые награды выиграли Илья Валевский и Абубакар Хаслаханов, бронзу взяли Вячеслав Жегалов и Захар Штаченко.

Ранее белорусские борцы также успешно выступили на турнире в Калининграде, где завоевали пять медалей. Кроме того, 11 мая стартовал чемпионат Европы среди спортсменов до 17 лет, в котором участвуют 27 представителей Беларуси.

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

# Борьба

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