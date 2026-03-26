Дружественные отношения Беларуси и КНДР никогда не прерывались – Лукашенко

Сегодня, 26 марта, в результате последовательного и всестороннего развития отношения Беларуси и Корейской Народно-Демократической Республики выходят на принципиально новый этап. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевой посыл состоявшихся в Пхеньяне переговоров – готовность сторон расширять сотрудничество по широкому спектру направлений: от сельского хозяйства до культуры. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и КНДР намерены развивать отношения, не оглядываясь на внешние факторы, несмотря на конкуренцию со стороны других государств. Экономики Беларуси и КНДР взаимодополняемы, и в этом направлении нужно двигаться – отметил Александр Лукашенко. В свою очередь северокорейский лидер отметил важность политической поддержки и совпадения подходов двух стран. Он подчеркнул, что стремление Беларуси и КНДР к формированию многополярного мира является подтверждением взаимного понимания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дружественные отношения наших государств, которые зародились еще во времена Советского Союза, никогда не прерывались. Сегодня в результате всестороннего поступательного развития они переходят на принципиально новый этап. С большим опозданием, но тем не менее переходят на новый этап. Да, мы действительно не имели тесного сотрудничества, в основном по нашей вине. Но я искренне рад отметить, что взаимодействие между нами в настоящий момент значительно активизировалось. Возобновлена работа межправительственной комиссии под руководством заместителей глав правительств двух стран, плодотворно сотрудничают внешнеполитические ведомства Беларуси и КНДР. В современных реалиях глобальной трансформации, когда сильными мира сего открыто игнорируются и нарушаются нормы международного права, независимым странам необходимо взаимодействовать более тесно, консолидировать усилия, направленные на защиту своего суверенитета и улучшение благосостояния наших граждан.