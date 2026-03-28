Баскетболисты «Гродно-93» обыграли «Минск» в центральном поединке игрового дня чемпионата Беларуси

Баскетболисты «Гродно-93» на домашней площадке обыграли «Минск» в центральном поединке игрового дня чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Противостояние лидеров национального первенства получилось напряженным: к большому перерыву хозяева обеспечили себе солидный задел в 13 баллов, однако после оппоненты сумели исправить свое положение, нивелировали разницу в счете и вернули интригу в эту дуэль. Все решилось в заключительной четверти, там точнее оказались подопечные Дмитрия Кузьмина – 68:63. Команда из Гродно сохранила лидерство в турнирной таблице текущего розыгрыша.

Во втором субботнем матче могилевский «Борисфен» на выезде уверенно справился с брестской «Викторией». Гости со старта завладели преимуществом, наращивали его в каждом из игровых отрезков и праздновали победу с результатом 81:63. Также сегодня «Гомельские рыси» не оставили шансов молодежной команде витебского «Рубона» – 98:67.