Второе дыхание региона: что принесет Полесью новая программа развития до 2030 года

Масштабная госпрограмма перешла в активную фазу реализации. И здесь очень важен практически медицинский принцип – деликатное «не навреди», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как обстоят дела в одном из 9 районов – Лунинецком – где сейчас в самом разгаре посевная кампания – оценил глава Постоянной комиссии Совета Республики Михаил Русый. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Пять укосов за сезон – будущий суперфуд для буренок. Это все о люцерне. Многолетнюю культуру, богатую белком, в хозяйстве «Вульковский рассвет» высевают из расчета, что 5 лет поле будет с отдачей. Требовательная к почвам – люцерна отплатит полешукам за уход щедрым урожаем. Благодаря энергонасыщенной технике за день удается высевать до 60 гектаров.

Вячеслав Мирясов, механизатор сельхозпредприятия «Вульковский рассвет»:

Работаем на результат. От этого зависит многое. Есть определенные сложности, связанные с подтоплением, с природными нюансами. Если соблюдается качество, сроки и при этом соблюдение всех технологических процессов, конечно, поощряется. Более повышенная расценка идет. Но это, конечно, всегда приятно, когда достойная заработная плата. И плюс, работая на хорошей технике, получаешь параллельно с этим удовольствие.

В хозяйстве планируют посеять 200 гектаров люцерны – всего же под яровой сев отвели 900. Справились уже с третью площадей. «Вульковский рассвет» – одно из 8 базовых хозяйств Припятского Полесья, которые должны реализовать успешный экономический опыт «Парохонского» – эффективный и технологичный: от поля до молочно-товарных комплексов. Например, плечо доставки кормов – той же люцерны – меньше километра. А это какая экономия. Фермы по новой технологии выросли в чистом поле и сегодня позволяют хозяйству ежегодно прирастать в объемах производства молока – за последние три года практически втрое. Дальше – больше.

Владимир Соц, директор сельхозпредприятия «Вульковский рассвет»:

В ближайшее время у нас планируется провести цифровизацию полей, внедрение всех современных технологий, развитие деревни, строительство жилья, создавать комфортные условия для проживания, притягивать молодежь в первую очередь.

Создание комфортных условий для жизни – один из главных приоритетов новой программы развития Припятского Полесья. Ее сверстали в завершающий год пятилетки и именно такой подход позволил начать действовать и уже сейчас видеть первые результаты. Решено приступить к строительству моста, который свяжет Лунинецкий и Столинский районы – сельскохозяйственные хабы нашей страны, где производится львиная доля овощей и ягод для отечественного и зарубежного рынка. Впрочем, транспортная артерия строится со стратегической оглядкой в будущее. Перезагрузка Припятского Полесья – как программа развития до 2030 года изменит жизнь на юге Беларуси?