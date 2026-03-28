Второе дыхание региона: что принесет Полесью новая программа развития до 2030 года
Масштабная госпрограмма перешла в активную фазу реализации. И здесь очень важен практически медицинский принцип – деликатное «не навреди», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как обстоят дела в одном из 9 районов – Лунинецком – где сейчас в самом разгаре посевная кампания – оценил глава Постоянной комиссии Совета Республики Михаил Русый.
Репортаж Кристины Протосовицкой.
Пять укосов за сезон – будущий суперфуд для буренок. Это все о люцерне. Многолетнюю культуру, богатую белком, в хозяйстве «Вульковский рассвет» высевают из расчета, что 5 лет поле будет с отдачей. Требовательная к почвам – люцерна отплатит полешукам за уход щедрым урожаем. Благодаря энергонасыщенной технике за день удается высевать до 60 гектаров.
Вячеслав Мирясов, механизатор сельхозпредприятия «Вульковский рассвет»:
Работаем на результат. От этого зависит многое. Есть определенные сложности, связанные с подтоплением, с природными нюансами. Если соблюдается качество, сроки и при этом соблюдение всех технологических процессов, конечно, поощряется. Более повышенная расценка идет. Но это, конечно, всегда приятно, когда достойная заработная плата. И плюс, работая на хорошей технике, получаешь параллельно с этим удовольствие.
В хозяйстве планируют посеять 200 гектаров люцерны – всего же под яровой сев отвели 900. Справились уже с третью площадей. «Вульковский рассвет» – одно из 8 базовых хозяйств Припятского Полесья, которые должны реализовать успешный экономический опыт «Парохонского» – эффективный и технологичный: от поля до молочно-товарных комплексов.
Например, плечо доставки кормов – той же люцерны – меньше километра. А это какая экономия. Фермы по новой технологии выросли в чистом поле и сегодня позволяют хозяйству ежегодно прирастать в объемах производства молока – за последние три года практически втрое. Дальше – больше.
Владимир Соц, директор сельхозпредприятия «Вульковский рассвет»:
В ближайшее время у нас планируется провести цифровизацию полей, внедрение всех современных технологий, развитие деревни, строительство жилья, создавать комфортные условия для проживания, притягивать молодежь в первую очередь.
Создание комфортных условий для жизни – один из главных приоритетов новой программы развития Припятского Полесья. Ее сверстали в завершающий год пятилетки и именно такой подход позволил начать действовать и уже сейчас видеть первые результаты.
Решено приступить к строительству моста, который свяжет Лунинецкий и Столинский районы – сельскохозяйственные хабы нашей страны, где производится львиная доля овощей и ягод для отечественного и зарубежного рынка. Впрочем, транспортная артерия строится со стратегической оглядкой в будущее.
Перезагрузка Припятского Полесья – как программа развития до 2030 года изменит жизнь на юге Беларуси?
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Была решена 50-летняя мечта полешуков – это строительство моста от Лунинца на Столин. Этот мост, хотел бы сказать, свяжет два региона, даст возможность развития, но это опять мост в будущее. Глава государства видит, регион развивается, но это путь на западную Украину, на западную Польшу, на Словакию и на Вену. Прямой путь. Кончится война, а мы будем развиваться, будем продавать продукты, востребованные по полной программе. Глава государства их регионально вычленяет, ведь программа Полесья же была и дала хороший результат, это мы видим, но он посмотрел и говорит: «Нет, мало». Этот регион способен давать еще, намного лучше. Туризм, плодоводство, садоводство – это же мекка вот по этим направлениям.
Полесский Ренессанс – предвыборное обещание главы государства полешукам, которое точно сдержат. В ответ трудолюбивые белорусы со знаком качества сделают все, чтобы вложенный рубль вернулся тремя
О возрождении Припятского Полесья и экономическом росте регионов Беларуси – интервью с Михаилом Русым.