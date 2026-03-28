Признание на высшем уровне! О тонкостях специального образования поговорили с педагогом-дефектологом

Александр Меженный, ведущий:

Вы героический человек, который практически уже 40 лет на боевом посту. Как все началось? Вы помните этот момент? И пошли бы, может быть, другой дорогой, если бы знали все то, с чем вам придется столкнуться и всю жизнь пройти?

Елена Семенкова, педагог-дефектолог ГУО «Специальная школа Оршанского района»:

Все началось гораздо раньше, поскольку я из потомственной семьи педагогов. По линии отца и по линии матери у меня также продолжает моя двоюродная сестра и обе дочери педагоги. То есть сегодня другой путь просто не был продиктован самими жизненными реалиями. И с детства я играла в школу, рассаживала кукол, все как обычно, как и у многих-многих других. Ну и таким образом получилось, что по окончании школы я поступила в Минский государственный педагогический институт. Сейчас это БГПУ имени Танка. Получила первую специальность, учитель начальных классов, работала в общеобразовательной школе. Затем случилось так, что пошла на повышение, скажем так, методистом отдела образования Оршанского горисполкома на тот момент.