Признание на высшем уровне! О тонкостях специального образования поговорили с педагогом-дефектологом
13 марта по поручению Президента Беларуси премьер-министр Александр Турчин вручил государственные награды заслуженным людям страны.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Семенкова, педагог-дефектолог специальной школы Оршанского района, удостоена медали за трудовые заслуги.
Александр Меженный, ведущий:
Вы героический человек, который практически уже 40 лет на боевом посту. Как все началось? Вы помните этот момент? И пошли бы, может быть, другой дорогой, если бы знали все то, с чем вам придется столкнуться и всю жизнь пройти?
Елена Семенкова, педагог-дефектолог ГУО «Специальная школа Оршанского района»:
Все началось гораздо раньше, поскольку я из потомственной семьи педагогов. По линии отца и по линии матери у меня также продолжает моя двоюродная сестра и обе дочери педагоги. То есть сегодня другой путь просто не был продиктован самими жизненными реалиями. И с детства я играла в школу, рассаживала кукол, все как обычно, как и у многих-многих других. Ну и таким образом получилось, что по окончании школы я поступила в Минский государственный педагогический институт. Сейчас это БГПУ имени Танка. Получила первую специальность, учитель начальных классов, работала в общеобразовательной школе. Затем случилось так, что пошла на повышение, скажем так, методистом отдела образования Оршанского горисполкома на тот момент.
Елена Семенкова:
Курировала работу учителей начальных классов. Затем специальное образование, поскольку прошла переподготовку по специальности «учитель-дефектолог». И вот таким образом на протяжении 40 лет моя профессиональная деятельность складывалась по нескольким тропинкам, но все-таки в образовании.
Александр Меженный:
Но вы так легко говорите, специализировалась на дефектолога, но опять же, а почему?
Елена Семенкова:
А потому что была продиктована временем необходимость того, чтобы обогатиться этими знаниями, поскольку учреждения специального образования получили курс на интеграцию и на инклюзию уже тогда, в то время, это был 1999-й год. И уже необходимо было перестраиваться, перестраиваться на ходу. И свежих специалистов, молодого специалиста после института в управление, конечно, не поставят. Поэтому из опытных кадров проходила переподготовка на базе Витебского областного института, на сегодня это развитие образования. Таким образом, получила новую квалификацию. И вот уже 13 лет я работаю непосредственно в учреждении специального образования. Таких учреждений в Витебской области осталось три. В остальном это интегрированные классы, группы интегрированного обучения, воспитания, структуры интегрированного типа.
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