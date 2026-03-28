Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отечественная дружина после победы над Кипром в товарищеском матче улучшила свои позиции, поднялась на одну строчку и теперь занимает 97 место. Лидерство удерживает команда Испании, в топ-5 также входят Франция, Аргентина, Англия и Португалия.

Следующий поединок подопечные Виктора Гончаренко проведет уже 29 марта, наши парни в Ереване померятся силами с соперниками из Армении. Ранее сборные встречались семь раз: три победы одержали белорусы, дважды сильнее были оппоненты, еще две дуэли завершились вничью. Отметим, данные спарринги являются этапом подготовки к осенней Лиге наций.