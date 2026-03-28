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«Динамо-Шинник» потерпел поражение в поединке квалификационного раунда плей-ин МХЛ

28 марта 2026 19:20
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«Динамо-Шинник» потерпел поражение в поединке квалификационного раунда плей-ин Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Динамо-Шинник» потерпел поражение в поединке квалификационного раунда плей-ин МХЛ-1

Путевку в розыгрыш Кубка Харламова белорусы оспаривают с командой «Серебряного» дивизиона – московскими «Крыльями Советов». Первая дуэль на льду соперников, напомним, завершилась в пользу подопечных Евгения Летова – 4:3. Однако 28 марта в Бобруйске успех развить не получилось. Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. В составе отечественного клуба отличились Никита Ходорович и Артем Капустин. А в овертайме удача оказалась на стороне гостей. Таким образом, в серии равенство – 1:1. 29 марта команды проведут решающий третий матч. Отметим, победитель этого противостояния гарантирует себе место в сильнейшем дивизионе на следующий сезон и «динамовцы» ведут борьбу в том числе и за сохранение прописки в элите.

# Хоккей Беларуси # ХК «Динамо-Шинник»

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