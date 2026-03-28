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Минское «Динамо» одержало третью победу подряд в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина

28 марта 2026 19:19
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Хоккеисты минского «Динамо» одержали викторию в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Напомним, в серии до четырех побед «зубрам» противостоят одноклубники из Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Минское «Динамо» одержало третью победу подряд в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина-1

Два стартовых поединка прошли на «Минск-Арене» и завершились в пользу белорусского клуба. Сегодня, 28 марта, в российской столице расстановка сил вновь оказалась на стороне отечественной команды. Мотивация у коллективов запредельная – одни стремились упрочить преимущество, другие – отыграться. Только на 19-й минуте зрители увидели первую шайбу – Виталий Пинчук вывел минчан вперед. 

Второй период прошел в контр-атаках, но обе дружины оставили свои ворота на замке. На экваторе заключительной трети Артем Сергеев восстановил паритет и перевел выяснение отношений в овертайм. Но победный результат наши парни не упустили! Сэм Энас поставил точку в матче – 2:1. Минчане упрочили преимущество в серии – «зубрам» осталось сделать всего один шаг для выхода в следующую стадию. 

Следующий поединок команды проведут 30 марта также в Москве. 

# ХК Динамо-Минск # Хоккей Беларуси

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