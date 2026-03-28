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Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила Оману во втором товарищеском поединке

28 марта 2026 18:59
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Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила команде Омана во втором товарищеском поединке – встреча прошла в Маскате, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Противостояние получилось равным, оппоненты много атаковали и поочередно перехватывали инициативу. Тем не менее, последнее слово осталось за хозяевами, они вырвали победу с минимальным перевесом в счете – 6:5. В составе отечественного коллектива голевой дубль оформил Игорь Бриштель, еще по разу отличились Олег Гапон, Владислав Кононенко и Юрий Петровский. Напомним, два дня назад белорусы были сильнее с результатом 3:2. В конце мая наша сборная начнет борьбу в Евролиге. На первом этапе турнира предстоит соперничать с Чехией, Португалией и Турцией. 

# Футбол Беларуси # Игорь Бриштель

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