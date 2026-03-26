Лукашенко: КНДР ждет великое будущее. Подарки Ким Чен Ыну и итоги встречи

«Принципиально новый этап». Именно так вектор развития отношений Беларуси и КНДР, отправной точкой которого, безусловно, стали переговоры на высшем уровне, в Пхеньяне охарактеризовал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итогом диалога двух лидеров и, конечно, той базы, которая была подготовлена накануне визита, стало подписание договора о дружбе и сотрудничестве между нашими государствами. И вот на этом фундаменте Минск и Пхеньян будут двигаться дальше. Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР. Сегодняшнее рукопожатие Александра Лукашенко и Ким Чен Ына, а значит, и новые перспективы межгосударственных отношений – это то, от чего некоторые страны будут не в восторге. Обращаясь к коллеге, белорусский лидер объяснил почему и добавил, что и Минск, и Пхеньян нацелены развивать отношения без оглядки. Политическую волю лидеров и нацеленность на конструктивный диалог подчеркнула также яркая и радушная церемония прощания в аэропорту за несколько минут до того, как белорусский борт № 1 вылетел в Минск. Итак, первый в истории официальный визит Президента Беларуси в КНДР завершен.

Очень спокойно этим утром было в Пхеньяне. Обычный рабочий темп, и все же детали в городе выдавали главный акцент дня. Накануне на площади Ким Ир Сена очень торжественно встречал Президента Беларуси нынешний глава КНДР. Александр Лукашенко прилетел в страну с двухдневным визитом. И это вторая встреча лидеров за суверенную историю. Но с первых ее мгновений стало очевидно, что есть о чем говорить и договариваться. Так и вышло. Минск – Пхеньян: подробности первого дня визита Лукашенко в КНДР и детали переговорной повестки.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Местом проведения переговоров Александра Лукашенко и Ким Чен Ына в Пхеньяне была выбрана резиденция Кымсусан, что за моей спиной. И если в дипломатии имеют значение детали, то вот одна из них. Именно здесь наш Президент живет на время своего официального визита. И получается, что глава КНДР для проведения официальных переговоров приедет к нему в гости. Вот такая деталь, красноречивая и свидетельствующая об особом отношении между нашими государствами и нашими лидерами.

Таких красноречивых деталей было достаточно, но сначала о главном. Надо понимать исходные данные. КНДР сегодня одна из самых закрытых стран мира. Находясь с 2006 года по причине проведения ядерных испытаний под санкциями ООН, эта страна смогла не просто выжить, а развиваться, не прогнувшись под этот изменчивый мир. О нем Председатель Государственных дел КНДР сразу и сказал Александру Лукашенко, отметив схожесть с белорусским подходом и реакциях на чьи-то попытки навязать чужой уклад. Ким Чен Ын выразил солидарность и полную поддержку в адрес Беларуси.



Александр Лукашенко предельно прям и откровенен. Наши отношения с КНДР в суверенной истории не были на должном уровне. И сегодня мы настроены исправлять ошибки. Но сначала первое впечатление от Первого лица Беларуси. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, я вам по-дружески могу сказать, как человек, уже увидевший все в этом мире: вашу страну ждет великое будущее. С этим трудолюбивым, дисциплинированным народом. И второе, что я увидел, вы умеете делать все. И вы это делаете так, как никто в мире. Это не дань уважения нашим переговорам. Это действительно исходит из моих наблюдений.

Трудно поспорить. Из простого, но очевидного. Только представьте, Пхеньян, как и Минск, в годы войны был полностью разрушен. Сегодня полностью отстроен. Также предстоит отстроить и наши отношения с поправкой на ситуацию в мире. Дружественные отношения Беларуси и КНДР никогда не прерывались – Лукашенко.

Пока ответственные за реализацию договоренности делились планами с журналистами, лидеры двух стран обменивались подарками. Эта часть визита всегда особенно ценна с точки зрения смысла, который стороны вкладывают. С нашей стороны все о безопасности, будь то военной, будь то продовольственной.

Все правильно. Оружием владеет Ким Чен Ын. На всякий случай, если враги появятся.

Но самый настоящий подарок – то, что не про материальное. В программе визита означился торжественный прием. Там лидеры после довольно продолжительных двусторонних переговоров подтвердили публично, что на многое мы смотрим схоже. Главным образом силу видим в своих людях.

Я хотел бы предложить поднять этот бокал, как сказал Председатель, за наши народы, за белорусский народ и за народ Корейской Народно-Демократической Республики.

А после свою силу эти люди и показали, корейские люди. Масштабное действие на ледовой арене соединило и фигурное катание, и вокальное, и артистическое мастерство. Все это при поддержке полностью заполненных трибун. Вау-эффект точно был достигнут.

А в момент, когда белорусские песни звучали почти без акцента в исполнении местных вокалистов, мурашки побежали по коже у всех. И это про очень скрупулезный подход к подготовке ко встрече с партнерами, которых видят друзьями вдолгую. Таких жестов в ходе этого визита было много. Главный же факт того, что глава КНДР на всех точках программы был рядом с нашим Президентом. Высокого гостя он приехал проводить в аэропорт лично, но был здесь не один. Пожалуй, самый эмоциональный момент дня.