Пустовой: надо создавать свои наднациональные институты, иначе западные глобалисты смогут поработить нас всех

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Удивлять? Ну да, Лукашенко, если надо, умеет удивлять. Если надо, то и эпатировать. Он смог. Много чего смог. И в последний год вести переговоры с самым непредсказуемым центром геополитических решений – с Белым домом. Ну что и говорить, вести диалог с главными игроками – Россия и Китай, и их антагонистом – США. Но еще Лукашенко умеет просчитывать, а еще лучше и важнее, то, что его невозможно просчитать. Природный талант, годы работы и десятилетие опыта. Да не важно. Главное – результат. О главном. Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Евгений Пустовой:

Так Лукашенко встречают везде. Пхеньян при всей отдаленности от мира решил совместить все. И театрализованное представление Китая, иконные караулы Мьянмы, и артиллерийские залпы Омана, и музыкальное представление Зимбабве. Даже обнимались почти как с Путиным. Горячий прием в Северной Корее – в этой фразе не только филологическая уловка для нашего уха, анатомический ряд. Это еще и очень редкое явление – попасть в Северную Корею. Причем по приглашению лидера страны, да еще сразу после его перевыборов. Что называется этакий элемент инаугурации. Про красоту встречи и экономическим интересам я рассказал немного раньше. По эфиру. Историческая встреча Лукашенко и Ким Чен Ына! О чем договорились лидеры двух стран?

Евгений Пустовой:

Я не эксперт по Северной Корее, но картинка и превалирующая информация о Пхеньяне разнятся. Если даже в условиях жесточайших санкций здесь строят небоскребы, это такая ширма благополучия для современного мира. Северная Корея – это будущий Китай. При их управляемости к государствам и трудолюбию людей – запросто. В Пекин Лукашенко тоже поехал до того самого китайского чуда. Мне понятно, зачем Лукашенко поехал в Пхеньян. Непонятно, почему так долго мы туда добирались. Лукашенко: КНДР ждет великое будущее. Подарки Ким Чен Ыну и итоги встречи. Евгений Пустовой:

А теперь акценты не просто на экономике. Корейская косметика у нас и белорусские лекарства у них – известны. Будем торговать еще молоком, колбасами, запчастями, техникой, даже готовы оказывать образовательные, медицинские и строительные услуги – эдакий золотой или базовый, привычный экспортный райдер Беларуси. А дальше что? Чтобы песок времени не превратил нас в очередной слой для археологов – надо действовать. Мир меняется глобально. И в этом не только заслуга глобалистов. Так было всегда. Ход истории для секулярного общества, верящего в красные нитки, гороскопы и нумерологию, но отрицающих творца. История – это колесо. Для людей понимающих – это прямая дорога. Куда – уже зависит от каждого из нас и всего человечества. Важна даже калькуляция мыслей. Мир всегда менялся. Это элемент развития, но можно сам процесс превратить в деградацию. Нет Пушкина, зато есть Моргенштерн. Есть целые движения зооволонтеров, но никому нет дела до абортов, которые превращаются чуть ли не в косметические процедуры. Глобалисты, финансисты, цифровизаторы. Готовы изменить не только сознание, но и антропологию человека, чего никогда не было. А это еще наслаивается на геополитические сломы. Колонии и митрополии – это всегда было. Объем власти и сила зависимости – причина борьбы.