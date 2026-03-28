Пустовой: надо создавать свои наднациональные институты, иначе западные глобалисты смогут поработить нас всех

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Удивлять? Ну да, Лукашенко, если надо, умеет удивлять. Если надо, то и эпатировать. Он смог. Много чего смог. И в последний год вести переговоры с самым непредсказуемым центром геополитических решений – с Белым домом. Ну что и говорить, вести диалог с главными игроками – Россия и Китай, и их антагонистом – США. Но еще Лукашенко умеет просчитывать, а еще лучше и важнее, то, что его невозможно просчитать. Природный талант, годы работы и десятилетие опыта. Да не важно. Главное – результат.
О главном. Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Евгений Пустовой:
Так Лукашенко встречают везде. Пхеньян при всей отдаленности от мира решил совместить все. И театрализованное представление Китая, иконные караулы Мьянмы, и артиллерийские залпы Омана, и музыкальное представление Зимбабве. Даже обнимались почти как с Путиным. Горячий прием в Северной Корее – в этой фразе не только филологическая уловка для нашего уха, анатомический ряд. Это еще и очень редкое явление – попасть в Северную Корею. Причем по приглашению лидера страны, да еще сразу после его перевыборов. Что называется этакий элемент инаугурации. Про красоту встречи и экономическим интересам я рассказал немного раньше. По эфиру.
Историческая встреча Лукашенко и Ким Чен Ына! О чем договорились лидеры двух стран?
Евгений Пустовой:
Я не эксперт по Северной Корее, но картинка и превалирующая информация о Пхеньяне разнятся. Если даже в условиях жесточайших санкций здесь строят небоскребы, это такая ширма благополучия для современного мира. Северная Корея – это будущий Китай. При их управляемости к государствам и трудолюбию людей – запросто. В Пекин Лукашенко тоже поехал до того самого китайского чуда. Мне понятно, зачем Лукашенко поехал в Пхеньян. Непонятно, почему так долго мы туда добирались.
Лукашенко: КНДР ждет великое будущее. Подарки Ким Чен Ыну и итоги встречи.
Евгений Пустовой:
А теперь акценты не просто на экономике. Корейская косметика у нас и белорусские лекарства у них – известны. Будем торговать еще молоком, колбасами, запчастями, техникой, даже готовы оказывать образовательные, медицинские и строительные услуги – эдакий золотой или базовый, привычный экспортный райдер Беларуси. А дальше что? Чтобы песок времени не превратил нас в очередной слой для археологов – надо действовать. Мир меняется глобально. И в этом не только заслуга глобалистов. Так было всегда.
Ход истории для секулярного общества, верящего в красные нитки, гороскопы и нумерологию, но отрицающих творца. История – это колесо. Для людей понимающих – это прямая дорога. Куда – уже зависит от каждого из нас и всего человечества. Важна даже калькуляция мыслей. Мир всегда менялся. Это элемент развития, но можно сам процесс превратить в деградацию. Нет Пушкина, зато есть Моргенштерн. Есть целые движения зооволонтеров, но никому нет дела до абортов, которые превращаются чуть ли не в косметические процедуры. Глобалисты, финансисты, цифровизаторы. Готовы изменить не только сознание, но и антропологию человека, чего никогда не было. А это еще наслаивается на геополитические сломы. Колонии и митрополии – это всегда было. Объем власти и сила зависимости – причина борьбы.
Евгений Пустовой:
Ялтинскую систему миропорядка хотели похоронить под обломками СССР. Ну, уже поздно. Россия встала и отряхнулась. А Беларусь вообще никогда не падала. Народ сделал правильный выбор. Так вот, Глобальный Юг, как и есть такие колониальные джунгли, которые не хотят быть лакеями для западного хозяина. Хорошо. А как объединяться? Вокруг чего? У цели должны быть еще и символы. Вот итоги Второй мировой войны и есть тот символ, как объединить разные культуры и даже цивилизации Глобального Юга. Только так. Правильно. Общей победой в борьбе за желание людьми зваться. И раненый ефрейтор и нереализовавшийся художник Ади – просто продукт западной цивилизации и эпохи. А там таких хватало и хватает. Иначе бы расовая теория и евгеника остались лишь бы уделом коричневых маргиналов. Но нет. Про градацию на сад и джунгли мы услышали из уст видных политиков. Не мудрено. Именно поэтому обитатели райского сада посылают свои войска в джунгли выжигать их напалмом. И это не фигура речи. И мир, в том числе, поделенный по 38-й параллели по границе между Северной и Южной Кореей.
Поэтому очень важна память – Пхеньян и ее 30-метровый монумент «Освобождение» в память о советских войнах. И отрадно, что в этом парке северокорейцы любят отдыхать, в то время, когда из памяти европейского обывателя с фундаментом вырывают память о наших солдатах, разрушая мемориалы, а вместо 9 Мая им подсовывают квир-парады. А Глобальный Юг проводит парады памяти и победы. Яркий пример – Китай. Это и говорит о желании создать мир равноправия суверенных государств. И вот поэтому Северная Корея тоже должна интегрироваться в этот процесс. Да, начинать надо с торговли и промышленной кооперации. Но это лишь начало. Странам, не желающим быть джунглями, надо создавать свои альтернативные наднациональные институты, в том числе валютных отношений. Иначе западные глобалисты и финансисты без трамповских замашек смогут поработить нас всех. Просто несколькими кликами. Мировая электронная система денег начистую отберет и у людей, и у государств финансовый суверенитет. Они хотят прикарманить даже фискальные функции. При такой системе вмешательство в выборы любой страны – дело пару кликов. Но пока есть неугодные страны – не выйдет. Если и в Беларуси, и в России ощутимо западное влияние, мировоззренческое и поведенческое, то с Ираном никак не выходит.
Подробнее в видео.