9 миллионов 56 тысяч 80 человек – Белстат опубликовал свежие данные по количеству населения в Беларуси. Эта цифра по состоянию на 1 января. При этом большая часть белорусов – свыше 7 миллионов – проживают в городах. По регионам страны население распределяется довольно равномерно. Около полутора миллионов человек проживают в Минской области. Чуть меньше в Гомельской и Брестской. Около миллиона в Витебском, Гродненском и Могилевском регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около двух миллионов белорусов проживают в Минске. Причем каждый четвертый минчанин – житель Фрунзенского района. Его население чуть меньше полумиллиона, что по количеству соизмеримо с крупнейшим областным городом – Гомелем.

Но обратим внимание в этой статистике на весьма показательную историю – очевидный рост населения в небольших городах в окрестностях столицы. За минувший год заметно прибавили Смолевичи и Фаниполь. А это иллюстрация очень важного тренда на развитие городов-спутников, запущенного благодаря госпрограмме еще в 2010-м и уточненного Указом Президента в 2014-м. Сегодня статус города-спутника имеют шесть населенных пунктов на расстоянии пары-тройки десятков километров от МКАД. Условия для проживания и инфраструктура здесь максимально приближены к столице, а транспортная доступность практически стирает это расстояние. Но многое еще предстоит сделать, и здесь вспомним, например, недавнее предложение Президента связать Логойск с Минском железной дорогой. Но главный «якорь» в этой истории, конечно, жилье. До 2035-го в городах-спутниках возведут дома для 200 тысяч человек. Если Заславль и Логойск оставят камерными городами, то количество жителей Дзержинска возрастет более чем в полтора раза.