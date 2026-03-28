Дружина Брестской области стала бронзовым призером РХЛ

За награды подопечные Сергея Рылькова боролись с соперниками из Гомельского региона. Полесское дерби получилось напряженным и заставило понервничать болельщиков обеих сборных – поддержка на трибунах, традиционно, была максимальной. А хоккеисты подарили захватывающую ледовую дуэль – на протяжении встречи оппоненты поочередно вырывались вперед и до последних минут сохраняли равные шансы на успех, но победителями из яркой борьбы вышли брестчане – 5:4. Лучшими игроками поединка стали Александр Короткевич и Никита Давыдов.

Александр Короткевич, игрок команды Брестской области: Мы, наоборот, как-то друг друга подбадривали. Получилось так, что хороший момент, и сразу забили в следующей же смене. Это нам помогло, прибавило сил, эмоций. Спасибо, что продолжается этот чемпионат. Я думаю, еще много-много лет мы будем играть и радовать болельщиков, семьи и всех остальных.

Никита Давыдов, игрок команды Гомельской области:

Брест – хорошая команда, хорошие игроки там собрались. Жаль, что в концовочке мы сравняли. Вроде почувствовали уверенность какую-то. Но вот сразу же пропустили. Где-то вот не хватило вот этого точного броска на последних секундах. В следующем году будем стараться побеждать и занимать уже призовые места.

В финале турнира команда Президента встретится с дружиной Минской области. Серия за золотые награды продлится до двух побед.