Президент Беларуси поставил ряд задач по итогам официального визита в КНДР

Открыть посольство и ускорить работу над соглашением о безвизовых поездках – такие задачи поставил Александр Лукашенко по итогам официального визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Президентом поставлена вполне конкретная задача – открыть посольство наше здесь в ответ на то посольство, которое уже долгое время существует в Республике Беларусь Корейской Народно-Демократической Республики. Второе – это ускорить работу над соглашением безвизовых поездок граждан. Да и вообще посмотреть, уже опираясь на тот договор, который мы подписали о дружбе и сотрудничестве, посмотреть на весь комплекс вопросов, которые мы можем в самое ближайшее время раскрыть. Есть у нас потенциал для содействия, значит, друг к другу в реализации этих целей и задач развития наших стран.

Здравоохранение, образование, сельское хозяйство. Их также волнует, как и нас, тема обеспечения продовольственной безопасности. Здесь мы можем им, конечно, оказать содействие и подставить плечо. В здравоохранении их очень интересуют наши наработки. А вы знаете, что мы, в общем-то, имеем очень серьезный уровень развития вот этих отраслевых медицинских тем на самом высочайшем уровне, который их тоже интересует.

Отметим, что это был первый официальный визит Александра Лукашенко в КНДР. Ожидается, что он придаст дополнительный импульс развитию двустороннего взаимодействия.

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