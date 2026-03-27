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Организация визита в КНДР вышла далеко за рамки протокольных вещей – Рыженков

27 марта 2026 10:52
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Открыть посольство и ускорить работу над соглашением о безвизовых поездках – такие задачи поставил Александр Лукашенко по итогам официального визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организация визита в КНДР вышла далеко за рамки протокольных вещей – Рыженков-2

Инициативы направлены на развитие практического сотрудничества и укрепление двусторонних отношений. Деталями с журналистами поделился министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Лукашенко поставил ряд задач по итогам официального визита в КНДР.

Отметим, что это был первый официальный визит Александра Лукашенко в КНДР. Ожидается, что он придаст дополнительный импульс развитию двустороннего взаимодействия.
 

Организация визита в КНДР вышла далеко за рамки протокольных вещей – Рыженков-4

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Вообще организация визита вышла далеко за рамки протокольных вещей, присущих визиту. Я очень рад тому, что вот этот первичный контакт и понимание друг друга, общий язык они очень быстро нашли. Мы даже не ожидали, что визит будет насыщен таким серьезным, глубоким вовлечением лидера Корейской Народно-Демократической Республики во все этапы, но оно так случилось. И, значит, посещение всех основных мероприятий вместе. И даже проводы в аэропорту – это вообще исключительной вещи такие события. И мы говорим всего лишь о второй встрече за всю историю белорусских отношений и об общении всего в течение двух дней.

Известно, что политические контакты Пхеньяна весьма ограничены и избирательны. У КНДР есть несколько постоянных партнеров и союзников, среди которых ключевое место занимают Китай и Россия. В то же время серьезную готовность к расширению сотрудничества демонстрирует и наша страна.

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# Международная политика # Максим Рыженков # Александр Лукашенко # Ким Чен Ын

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