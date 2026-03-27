Организация визита в КНДР вышла далеко за рамки протокольных вещей – Рыженков

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Вообще организация визита вышла далеко за рамки протокольных вещей, присущих визиту. Я очень рад тому, что вот этот первичный контакт и понимание друг друга, общий язык они очень быстро нашли. Мы даже не ожидали, что визит будет насыщен таким серьезным, глубоким вовлечением лидера Корейской Народно-Демократической Республики во все этапы, но оно так случилось. И, значит, посещение всех основных мероприятий вместе. И даже проводы в аэропорту – это вообще исключительной вещи такие события. И мы говорим всего лишь о второй встрече за всю историю белорусских отношений и об общении всего в течение двух дней.

Известно, что политические контакты Пхеньяна весьма ограничены и избирательны. У КНДР есть несколько постоянных партнеров и союзников, среди которых ключевое место занимают Китай и Россия. В то же время серьезную готовность к расширению сотрудничества демонстрирует и наша страна.

Читайте также:

Лукашенко: КНДР ждет великое будущее. Подарки Ким Чен Ыну и итоги встречи

Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР

Ким Чен Ын на переговорах с Лукашенко выразил солидарность и полную поддержку в адрес Беларуси