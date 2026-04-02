В Минской области обновят свыше 3,5 тысяч квадратных метров асфальта

В Беларуси продолжается обновление улично-дорожной сети. Только в Минской области планируют отремонтировать более 3,5 тысяч квадратных метров дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Клецке на пяти участках выполнено фрезерование старого покрытия, сейчас идет подготовка к укладке нового асфальта. Параллельно коммунальщики занимаются озеленением: уже высадили более 2,5 тысяч цветов.

Владимир Ермашевич, заместитель директора по коммунальным вопросам и идеологической работе Клецкого ЖКХ:

Планируется проведение текущего ремонта порядка 37 тысяч квадратных метров, на которых будет уложено асфальто-бетонное покрытие. В настоящее время работы начаты, как в городе, так и в сельских населенных пунктах. В планах пока есть установка двух новых остановочных павильонов в Клецке.

По итогам 2025 года, сотрудники ЖКХ Клецкого района обновили около 50 тысяч квадратных метров дорожного полотна.