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Поля просыпаются: вскоре начнётся массовый сев по Беларуси

05 апреля 2018 14:52
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Новости Беларуси. Самый главный вопрос, который сейчас волнует аграриев – это сев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Поля просыпаются: вскоре начнётся массовый сев по Беларуси-1

Кажется, все налаживается: при той температуре, которая установилась, почва способна быстро прогреться и избавиться от лишней влаги. Значит, как и планировали, со дня на день может начаться массовый сев. Поля – просыпаются, в них активно вносят удобрения. А скоро туда упадут и семена.

Поля просыпаются: вскоре начнётся массовый сев по Беларуси-4


Виктор Минько, начальник отдела растениеводства и животноводства Березинского райисполкома:
Год сложный, весна поздняя, приступили к посеву многолетних трав. Так называемая технология по черепку, пока земля еще не отпустила. Трактор пока может ехать. Вот подсеваем многолетние травы в чистом виде. В 2018 году остро стоит вопрос с кормами, поэтому все усилия будем прилагать к заготовке кормов.

Поля просыпаются: вскоре начнётся массовый сев по Беларуси-7

Яровой сев на Минщине – более полумиллиона гектаров. Поскольку времени потеряно много, то ставку сделают на организацию работы и использование энергонасыщенной техники.

# общество # Сельское хозяйство # Фотофакт

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