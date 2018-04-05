Поля просыпаются: вскоре начнётся массовый сев по Беларуси

Новости Беларуси. Самый главный вопрос, который сейчас волнует аграриев – это сев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кажется, все налаживается: при той температуре, которая установилась, почва способна быстро прогреться и избавиться от лишней влаги. Значит, как и планировали, со дня на день может начаться массовый сев. Поля – просыпаются, в них активно вносят удобрения. А скоро туда упадут и семена.





Виктор Минько, начальник отдела растениеводства и животноводства Березинского райисполкома:

Год сложный, весна поздняя, приступили к посеву многолетних трав. Так называемая технология по черепку, пока земля еще не отпустила. Трактор пока может ехать. Вот подсеваем многолетние травы в чистом виде. В 2018 году остро стоит вопрос с кормами, поэтому все усилия будем прилагать к заготовке кормов.