«Христос говорит, а Варвара на меня посматривает». Как в детстве женщина спасла икону святой, а та её – от рака в 30 лет

Нина Григорьевна, опираясь на только что выломанную трость, энергично, хоть это, вроде как, и не синоним 90-летию, взбирается на свою Голгофу.

Нина Зайковская, ж ительница деревни Горка: Ещё деды-прадеды учились в школе, это – их иконы.

Нина Зайковская: Начал живот сильно болеть. Я всё терпела-терпела. Потом завезли меня в реанимацию. Вот и рак сточил. Только думала: с грехами пойду на тот свет. Не стихало всё в больнице.

Когда ей было немного за 30, врачи поставили страшный диагноз – рак.

Иисус Христос говорит: «Как вы скажете, отпустим её или нет?»

Нина Зайковская: Попала на тот свет. Сидит сам Господь. Иисус Христос. И отроковицы стоят.

Остался лишь один шанс. В детстве Нина Григорьевна спасла икону Варвары Великомученицы. Она увидела, как люди кинули святыню на землю и втоптали в грязь. Девочка подняла образ и стала ежедневно молиться. До сих пор эта икона хранится в её «чырвоным куце».

Нина Зайковская:

А Варвара на меня посматривает. А я думаю: вспомнит ли, что я с болота принесла её домой? Она усмехнулась. И я довольна, что она усмехнулась: «Помнит-помнит». Она посмотрела и говорит: «Отпустить её».

После таких судьбоносных, переломных событий бабушка поставила цель – построить благодарственную часовню и укреплять веру, даже в те, сложные и «тёмные» для христианства, времена.