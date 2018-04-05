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«Христос говорит, а Варвара на меня посматривает». Как в детстве женщина спасла икону святой, а та её – от рака в 30 лет

05 апреля 2018 20:50
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Нина Григорьевна, опираясь на только что выломанную трость, энергично, хоть это, вроде как, и не синоним 90-летию, взбирается на свою Голгофу.

«Христос говорит, а Варвара на меня посматривает». Как в детстве женщина спасла икону святой, а та её – от рака в 30 лет -1

«Христос говорит, а Варвара на меня посматривает». Как в детстве женщина спасла икону святой, а та её – от рака в 30 лет -3

На холме, посреди старого кладбища, её крест жизни.

«Христос говорит, а Варвара на меня посматривает». Как в детстве женщина спасла икону святой, а та её – от рака в 30 лет -6

Нина Зайковская, жительница деревни Горка:
Ещё деды-прадеды учились в школе, это – их иконы.

«Христос говорит, а Варвара на меня посматривает». Как в детстве женщина спасла икону святой, а та её – от рака в 30 лет -9

Когда ей было немного за 30, врачи поставили страшный диагноз – рак.

Нина Зайковская:
Начал живот сильно болеть. Я всё терпела-терпела. Потом завезли меня в реанимацию. Вот и рак сточил. Только думала: с грехами пойду на тот свет. Не стихало всё в больнице.

«Христос говорит, а Варвара на меня посматривает». Как в детстве женщина спасла икону святой, а та её – от рака в 30 лет -12

После операции – клиническая смерть. А вместо света в конце тоннеля – весьма странная решающая процессия.

Нина Зайковская:
Попала на тот свет. Сидит сам Господь. Иисус Христос. И отроковицы стоят.

Иисус Христос говорит: «Как вы скажете, отпустим её или нет?»

«Христос говорит, а Варвара на меня посматривает». Как в детстве женщина спасла икону святой, а та её – от рака в 30 лет -15

Прозвучало 11 отказов.

Остался лишь один шанс. В детстве Нина Григорьевна спасла икону Варвары Великомученицы. Она увидела, как люди кинули святыню на землю и втоптали в грязь. Девочка подняла образ и стала ежедневно молиться. До сих пор эта икона хранится в её «чырвоным куце».

«Христос говорит, а Варвара на меня посматривает». Как в детстве женщина спасла икону святой, а та её – от рака в 30 лет -18

Нина Зайковская:
А Варвара на меня посматривает. А я думаю: вспомнит ли, что я с болота принесла её домой? Она усмехнулась. И я довольна, что она усмехнулась: «Помнит-помнит». Она посмотрела и говорит: «Отпустить её».

После таких судьбоносных, переломных событий бабушка поставила цель – построить благодарственную часовню и укреплять веру, даже в те, сложные и «тёмные» для христианства, времена.

Даже местные власти уверовали в чудеса исцеления.

«Христос говорит, а Варвара на меня посматривает». Как в детстве женщина спасла икону святой, а та её – от рака в 30 лет -21

Теперь маленький молебный домик в Дятловском районе – популярное место у паломников.

А рядом ещё одно место поклонения – валуны-целители.

«Христос говорит, а Варвара на меня посматривает». Как в детстве женщина спасла икону святой, а та её – от рака в 30 лет -24

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Датируются поклонные камни XI-XII веками. Нужно трижды проползти под ними по солнцу против часовой стрелки. Говорят, если это всё будет делаться с верой, будет эффект.

«Исцеление верой». Специальный репортаж

# общество # Церковь

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