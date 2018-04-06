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«Ошпаренный овощ. Я молилась. И он пошёл»: как свечница Белыничского храма мужа после инсульта подняла

06 апреля 2018 16:45
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Свечница Раиса Гавриловна ведет современный учёт исцелений в храме Белыничской Божьей Матери.

«Ошпаренный овощ. Я молилась. И он пошёл»: как свечница Белыничского храма мужа после инсульта подняла-1

За 8 лет, что она в храме, собралось реальных сказов на несколько томов.

«Ошпаренный овощ. Я молилась. И он пошёл»: как свечница Белыничского храма мужа после инсульта подняла-4

Но введение в собрание сакральных историй, пожалуй, начинается с личной.

У мужа её случился инсульт.

Сделали операцию, но последствия оказались не радужными.

«Ошпаренный овощ. Я молилась. И он пошёл»: как свечница Белыничского храма мужа после инсульта подняла-7

Раиса Барановская, свечница храма Белыничской Божьей Матери:
Ошпаренный овощ. И все врачи говорили, что сложно будет его поднять. Я молилась. В 9 месяцев он уже пошёл. Все по молитвам. Никто не верил.

«Исцеление верой». Специальный репортаж

# общество # Церковь # Раиса Барановская

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