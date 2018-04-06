«Ошпаренный овощ. Я молилась. И он пошёл»: как свечница Белыничского храма мужа после инсульта подняла

Свечница Раиса Гавриловна ведет современный учёт исцелений в храме Белыничской Божьей Матери.
Свечница Раиса Гавриловна ведет современный учёт исцелений в храме Белыничской Божьей Матери.
За 8 лет, что она в храме, собралось реальных сказов на несколько томов.
Но введение в собрание сакральных историй, пожалуй, начинается с личной.
У мужа её случился инсульт.
Сделали операцию, но последствия оказались не радужными.
Раиса Барановская, свечница храма Белыничской Божьей Матери:
Ошпаренный овощ. И все врачи говорили, что сложно будет его поднять. Я молилась. В 9 месяцев он уже пошёл. Все по молитвам. Никто не верил.