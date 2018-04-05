«Бог призвал их»: по 4-5 священников в семье – как живут в необычной полесской деревне
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Полесская деревня Рубель. Местные говорят, за крайними хатами заканчивается цивилизация, там начинаются большие болота. Сейчас здесь живёт почти 4 тысяч человек. Рубельский феномен заключается в том, что эта земля – настоящая колыбель для священнослужителей. Едва ли не в каждом дворе то брат, то сват, то сын, то зять – батюшки.
Возможно, здесь проходит какой-то духовный экватор?
Или это – аномальный эпицентр на стыке цивилизационных плит? Но средь предположений и головоломок – факт: это – не забытое Богом место.
Отец Петр Липский, настоятель церкви святого Архангела Михаила в деревне Рубель:
Церковь у нас никогда не закрывалась, люди набожные.
Деревянная Михайловская церковь стоит здесь уже более 200 лет.
Через дорогу соседствует «новодел» 90-ых – Успенский храм. Построили его в складчину рубельцы, когда перестали помещаться в рубленой святыне, ведь в праздники на службу могут прийти и полтысячи человек. Однако, в знаковые дни местный настоятель – отец Пётр – снимает амбарный замок со старенького храма и там снова под тихий восковой треск горящих свечей милозвучно льются незабвенные строки из молитвослова.
Отец Петр Липский:
Немцы стояли у нас в деревне. И, когда угоняли народ в Германию, люди ушли в лес. И месяцев 8 там прятались.
И вот немцы сожгли всю деревню нашу.
Осталась только церковь православная и один дом.
Заступники небес словно очертили в пламенеющей деревне спасительный круг, посреди которого – намоленный деревянный сруб. Символ несгораемой веры.
Ольгу мы застали во дворе. Всё-таки, на Полесье пришла весна, а значит и запустился естественный механизм огородных дел. Столинщина – огуречный край. Посему главная забота – тепличная работа.
Ольга Машлякевич, жительница деревни Рубель:
Вот это – наша теплица, высадили огурцы, стараемся, чтобы не замёрзли. С вечера подтапливаем, ночью встаём раза два.
Хозяйка скромничает, на наше удивление.
Ведь невероятно, что в этой семье сразу 5 священников.
3 сына и 2 зятя. Впрочем, для местных – ничего резонансного. Хоть никакого учёта нет, но поговаривают, что за лет 20 из Рубеля «вышло» около 300 священнослужителей.
Ольга Машлякевич:
19 внуков у меня, слава Богу, есть. Все детки мои – семеро – получили образование.
Все учились в колледжах и техникумах. Бог призвал их.
И они решили стать священниками.
Мы словно не верим в сей факт, но доказательная база, формирующаяся здесь и сейчас, искореняет неверие. Вот сосед выходит в рясе.
А буквально через пару домов – ещё многодетные родители целой команды духовников.
3 сына и зять.
Лидия Пучинская, жительница деревни Рубель:
У нас прадеды молились, и деды, и отцы. И уже мы. И дети наши малые. Все привыкшие к этому.
Муж и жена – уже 50 лет вместе.
И здесь без секретов, просто стараются жить по заповедям.
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