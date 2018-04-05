«Бог призвал их»: по 4-5 священников в семье – как живут в необычной полесской деревне

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Полесская деревня Рубель. Местные говорят, за крайними хатами заканчивается цивилизация, там начинаются большие болота. Сейчас здесь живёт почти 4 тысяч человек. Рубельский феномен заключается в том, что эта земля – настоящая колыбель для священнослужителей. Едва ли не в каждом дворе то брат, то сват, то сын, то зять – батюшки. Возможно, здесь проходит какой-то духовный экватор? Или это – аномальный эпицентр на стыке цивилизационных плит? Но средь предположений и головоломок – факт: это – не забытое Богом место.

Отец Петр Липский, настоятель церкви святого Архангела Михаила в деревне Рубель:

Церковь у нас никогда не закрывалась, люди набожные. Деревянная Михайловская церковь стоит здесь уже более 200 лет.

Через дорогу соседствует «новодел» 90-ых – Успенский храм. Построили его в складчину рубельцы, когда перестали помещаться в рубленой святыне, ведь в праздники на службу могут прийти и полтысячи человек. Однако, в знаковые дни местный настоятель – отец Пётр – снимает амбарный замок со старенького храма и там снова под тихий восковой треск горящих свечей милозвучно льются незабвенные строки из молитвослова.

Отец Петр Липский:

Немцы стояли у нас в деревне. И, когда угоняли народ в Германию, люди ушли в лес. И месяцев 8 там прятались. И вот немцы сожгли всю деревню нашу. Осталась только церковь православная и один дом. Заступники небес словно очертили в пламенеющей деревне спасительный круг, посреди которого – намоленный деревянный сруб. Символ несгораемой веры.

Ольгу мы застали во дворе. Всё-таки, на Полесье пришла весна, а значит и запустился естественный механизм огородных дел. Столинщина – огуречный край. Посему главная забота – тепличная работа.

Ольга Машлякевич, жительница деревни Рубель:

Вот это – наша теплица, высадили огурцы, стараемся, чтобы не замёрзли. С вечера подтапливаем, ночью встаём раза два. Хозяйка скромничает, на наше удивление. Ведь невероятно, что в этой семье сразу 5 священников. 3 сына и 2 зятя. Впрочем, для местных – ничего резонансного. Хоть никакого учёта нет, но поговаривают, что за лет 20 из Рубеля «вышло» около 300 священнослужителей.

Ольга Машлякевич:

19 внуков у меня, слава Богу, есть. Все детки мои – семеро – получили образование. Все учились в колледжах и техникумах. Бог призвал их. И они решили стать священниками. Мы словно не верим в сей факт, но доказательная база, формирующаяся здесь и сейчас, искореняет неверие. Вот сосед выходит в рясе.

А буквально через пару домов – ещё многодетные родители целой команды духовников. 3 сына и зять.