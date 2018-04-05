Анатолий Лемешёнок: Кто слишком вольно чувствовал себя в блогосфере, задумается о своей ответственности

Новости Беларуси. Новый закон о СМИ обсуждают в журналистских кругах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ обещает равные условия для всех участников медийного пространства.

Одно из предложений – упорядочить работу интернет-ресурсов. Так, все сетевые СМИ должны будут пройти регистрацию в Министерстве информации, а их журналисты будут приравнены к профессиональным.

Главное требование ко всем медиа – работать в рамках правового поля, то есть не только освещать события, но и нести ответственность за достоверность информации.