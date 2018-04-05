Анатолий Лемешёнок: Кто слишком вольно чувствовал себя в блогосфере, задумается о своей ответственности
Новости Беларуси. Новый закон о СМИ обсуждают в журналистских кругах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ обещает равные условия для всех участников медийного пространства.
Одно из предложений – упорядочить работу интернет-ресурсов. Так, все сетевые СМИ должны будут пройти регистрацию в Министерстве информации, а их журналисты будут приравнены к профессиональным.
Главное требование ко всем медиа – работать в рамках правового поля, то есть не только освещать события, но и нести ответственность за достоверность информации.
Анатолий Лемешенок, председатель Белорусского союза журналистов:
Когда многое будет упорядочено, взято в рамки закона, те, кто слишком вольно чувствовал себя в блогосфере, лишний раз задумается о своей ответственности.
Если недополучил воспитания в семье или в школе, то его будет воспитывать новое законодательство.
Дмитрий Партон, председатель Комитета по премиям и профессиональной этике журналиста Белорусского союза журналистов:
Почему-то, например, письмо или материалы, комментарии, опубликованные в печатном издании, всегда рассматривались через призму закона, а комментарий или какой-то материал, опубликованный в сетевом издании, – так сказать, сквозь пальцы – вроде бы это интернет. Рано или поздно это должно было прекратиться.
Новый закон также направлен на защиту детей от негативного влияния интернета и незаконного распространения их личных данных. К примеру, в документе отдельно прописано запрещение информации, пропагандирующей самоубийство.