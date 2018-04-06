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«Может, уже хватит молиться, сестра»: как после 8 лет бесплодия у пары появились 6 детей

06 апреля 2018 18:27
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Анастасия Дехтяр, СТВ:
Этот путь в навигаторе своей души ежегодно прокладывают тысячи верующих из разных стран. Будславская земля буквально исхожена пилигримами. Ведь здесь более 4 веков Царица небес чудотворит.

«Может, уже хватит молиться, сестра»: как после 8 лет бесплодия у пары появились 6 детей -1

Национальный санктуарий Матери Божьей Будславской.

Уникальный храм – свидетель небесной милости. Старинная общебелорусская святыня с чудотворной иконой на алтаре.

«Может, уже хватит молиться, сестра»: как после 8 лет бесплодия у пары появились 6 детей -4

В 1998 году произошло знаковое событие – икону короновали.

О своих просьбах не всякий прихожанин готов откровенно заявлять, о таком чаще говорят наедине с Богом. Но сотни сбывшихся желаний срабатывают, будто некий сакральный магнит. Тем более, 16 чудес, так сказать, задокументированы прямо на арках храма.

«Может, уже хватит молиться, сестра»: как после 8 лет бесплодия у пары появились 6 детей -7

Настенной росписи уже, как минимум, 2 века.     

«Может, уже хватит молиться, сестра»: как после 8 лет бесплодия у пары появились 6 детей -10

Сестра Ольга:
У меня была тоже одна такая знакомая, у которой не было детей. Уже 8 лет.

Очень просили, чтобы я молилась.

У них – уже шестеро детей. И все – близнецы. Так что потом они даже говорят: «Может, уже и хватит молиться, сестра».

«Может, уже хватит молиться, сестра»: как после 8 лет бесплодия у пары появились 6 детей -13

Ян Ермакович, прихожанин Национального санктуария Божьей Матери в Будславе:
Мало просить. Важно ещё благодарить Бога за его благодать, которую он даёт.

«Исцеление верой». Специальный репортаж

# общество # Церковь

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