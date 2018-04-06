«Может, уже хватит молиться, сестра»: как после 8 лет бесплодия у пары появились 6 детей

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Этот путь в навигаторе своей души ежегодно прокладывают тысячи верующих из разных стран. Будславская земля буквально исхожена пилигримами. Ведь здесь более 4 веков Царица небес чудотворит.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Этот путь в навигаторе своей души ежегодно прокладывают тысячи верующих из разных стран. Будславская земля буквально исхожена пилигримами. Ведь здесь более 4 веков Царица небес чудотворит.
Национальный санктуарий Матери Божьей Будславской.
Уникальный храм – свидетель небесной милости. Старинная общебелорусская святыня с чудотворной иконой на алтаре.
В 1998 году произошло знаковое событие – икону короновали.
О своих просьбах не всякий прихожанин готов откровенно заявлять, о таком чаще говорят наедине с Богом. Но сотни сбывшихся желаний срабатывают, будто некий сакральный магнит. Тем более, 16 чудес, так сказать, задокументированы прямо на арках храма.
Настенной росписи уже, как минимум, 2 века.
Сестра Ольга:
У меня была тоже одна такая знакомая, у которой не было детей. Уже 8 лет.
Очень просили, чтобы я молилась.
У них – уже шестеро детей. И все – близнецы. Так что потом они даже говорят: «Может, уже и хватит молиться, сестра».
Ян Ермакович, прихожанин Национального санктуария Божьей Матери в Будславе:
Мало просить. Важно ещё благодарить Бога за его благодать, которую он даёт.