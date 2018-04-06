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Ксёндз Тихонович: «Обида внутри, в сердце – сковывает человека. Даже говорят, что онкология – последствие духовной пустоты»

06 апреля 2018 20:04
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Новости Беларуси. О храме в Глубоком рассказали в программе «Специальный репортаж».

Ксёндз Тихонович: «Обида внутри, в сердце – сковывает человека. Даже говорят, что онкология – последствие духовной пустоты» -1

Ксёндз Николай Тихонович, настоятель прихода Святой Троицы в Глубоком:
Я видел даже, когда люди из инвалидной коляски вставали, когда священники призывали простить в сердце. Обида внутри, в сердце – она просто сковывает человека. И даже сегодня говорят, что, например, онкология – это последствие духовной пустоты человеческой. Что нет любви, нет взаимоотношений, нервозность постоянная, ненависть, злоба.

«Исцеление верой». Специальный репортаж

# общество # Церковь # Николай Тихонович

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