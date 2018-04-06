Ксёндз Тихонович: «Обида внутри, в сердце – сковывает человека. Даже говорят, что онкология – последствие духовной пустоты»

Ксёндз Николай Тихонович, настоятель прихода Святой Троицы в Глубоком:

Я видел даже, когда люди из инвалидной коляски вставали, когда священники призывали простить в сердце. Обида внутри, в сердце – она просто сковывает человека. И даже сегодня говорят, что, например, онкология – это последствие духовной пустоты человеческой. Что нет любви, нет взаимоотношений, нервозность постоянная, ненависть, злоба.