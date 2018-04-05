«Есть значительные подвижки в этом направлении». В Миноблисполкоме обсудили криминогенную обстановку

Новости Беларуси. Безопаснее и менее тревожно. В Миноблисполкоме обсудили криминогенную обстановку на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Руководство области и правоохранители обсуждали причины и факторы, порождающие преступность. А также проанализировали ее уровень. По сравнению с 2017 годом, в 2018 году статистика более оптимистичная. В «антилидерах» – Пуховичи и Смолевичи.

Олег Лаврухин, прокурор Минской области:

Проблема основная в том, что недостаточна система контроля по линии местной исполнительной власти за выполнением мероприятий комплексной программы.

Виталий Козлов, заместитель начальника управления внутренних дел Миноблисполкома:

К примеру, на территории Минской области нас беспокоит рост бытовых преступлений. Это убийство и причинение тяжких телесных повреждений на почве семейных скандалов.

Требует внимания комплексная работа с ранее судимыми. Есть значительные подвижки в этом направлении, потому что на территории Минской области проживает наибольшее количество лиц ранее судимых, по сравнению с другими регионами. И это сказывается на преступности.