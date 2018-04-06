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Сын мой играл здесь, прибегает домой, говорит: «Я Боженьку на пне увидел»

06 апреля 2018 15:57
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Последние годы всё чаще общественность будоражат религиозные сенсации.

Несколько лет назад в Хойникском районе на столетнем дереве проступил лик Богородицы.

Сын мой играл здесь, прибегает домой, говорит: «Я Боженьку на пне увидел»-1

На стене монастыря в Мстиславском районе проступил образ Христа.

Сын мой играл здесь, прибегает домой, говорит: «Я Боженьку на пне увидел»-4

Прошлым летом в Докшицком районе стал популярной народной святыней пень старого ясеня.

Сын мой играл здесь, прибегает домой, говорит: «Я Боженьку на пне увидел»-7

За зиму отчетливое проявление слегка исказилось.

Сын мой играл здесь, прибегает домой, говорит: «Я Боженьку на пне увидел»-10

Сын мой играл здесь, прибегает домой, говорит: «Я Боженьку на пне увидел»-12

Однако, и сейчас увиденное ассоциируется с чудом.

Виктор Макатович, житель деревни Большие Ситцы:
Вот здесь два силуэта.

Сын мой играл здесь, прибегает домой, говорит: «Я Боженьку на пне увидел»-15

От греха подальше сухую махину решили спилить.

Дерево, кстати, росло неподалёку от сельской церкви.  

Сын мой играл здесь, прибегает домой, говорит: «Я Боженьку на пне увидел»-18

Сын мой играл здесь, прибегает домой, говорит: «Я Боженьку на пне увидел»-20

Странности стали происходить в тот день, когда взялись за работу.

Резкая смена погоды, дело всё никак не спорилось, постоянно глохла пила.

Сын мой играл здесь, прибегает домой, говорит: «Я Боженьку на пне увидел»-23

Виктор Макатович:
Сын мой играл здесь с соседскими детьми, прибегает домой, говорит: «Бабушка, я Боженьку на пне увидел».

Некоторые уверяют, что это – природное явление, мол, кора так проросла, но множество лампад и цветов красноречиво подтверждают: верят.

«Исцеление верой». Специальный репортаж

# общество # Церковь # Виктор Макатович

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