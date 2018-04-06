Сын мой играл здесь, прибегает домой, говорит: «Я Боженьку на пне увидел»

Несколько лет назад в Хойникском районе на столетнем дереве проступил лик Богородицы.

Последние годы всё чаще общественность будоражат религиозные сенсации.

На стене монастыря в Мстиславском районе проступил образ Христа.

Прошлым летом в Докшицком районе стал популярной народной святыней пень старого ясеня.

Виктор Макатович, житель деревни Большие Ситцы: Вот здесь два силуэта.

Однако, и сейчас увиденное ассоциируется с чудом.

Резкая смена погоды, дело всё никак не спорилось, постоянно глохла пила.

Странности стали происходить в тот день, когда взялись за работу.

Виктор Макатович:

Сын мой играл здесь с соседскими детьми, прибегает домой, говорит: «Бабушка, я Боженьку на пне увидел».

Некоторые уверяют, что это – природное явление, мол, кора так проросла, но множество лампад и цветов красноречиво подтверждают: верят.