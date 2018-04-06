Сын мой играл здесь, прибегает домой, говорит: «Я Боженьку на пне увидел»

Последние годы всё чаще общественность будоражат религиозные сенсации.
Несколько лет назад в Хойникском районе на столетнем дереве проступил лик Богородицы.
Последние годы всё чаще общественность будоражат религиозные сенсации.
Несколько лет назад в Хойникском районе на столетнем дереве проступил лик Богородицы.
На стене монастыря в Мстиславском районе проступил образ Христа.
Прошлым летом в Докшицком районе стал популярной народной святыней пень старого ясеня.
За зиму отчетливое проявление слегка исказилось.
Однако, и сейчас увиденное ассоциируется с чудом.
Виктор Макатович, житель деревни Большие Ситцы:
Вот здесь два силуэта.
От греха подальше сухую махину решили спилить.
Дерево, кстати, росло неподалёку от сельской церкви.
Странности стали происходить в тот день, когда взялись за работу.
Резкая смена погоды, дело всё никак не спорилось, постоянно глохла пила.
Виктор Макатович:
Сын мой играл здесь с соседскими детьми, прибегает домой, говорит: «Бабушка, я Боженьку на пне увидел».
Некоторые уверяют, что это – природное явление, мол, кора так проросла, но множество лампад и цветов красноречиво подтверждают: верят.