Учёные об исцелениях верующих: «Сигналы от внешней среды могут включить и выключить какие-то гены»

Генные инженеры пришли к выводу: вера может исцелять и даже изменять генетический код организма , рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Сигналы от внешней среды, которые приходят в организм, они через нашу высшую нервную деятельность, через наши нейроны поступают, и могут включить и выключить какие-то гены.

Но это зависит от многих факторов.

И от качества веры, и от того, из чего может исцелить.