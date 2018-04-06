Прямой эфир

Учёные об исцелениях верующих: «Сигналы от внешней среды могут включить и выключить какие-то гены»

06 апреля 2018 19:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Генные инженеры пришли к выводу: вера может исцелять и даже изменять генетический код организма, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Учёные об исцелениях верующих: «Сигналы от внешней среды могут включить и выключить какие-то гены»-1

Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Сигналы от внешней среды, которые приходят в организм, они через нашу высшую нервную деятельность, через наши нейроны поступают, и могут включить и выключить какие-то гены.

Но это зависит от многих факторов.

И от качества веры, и от того, из чего может исцелить.

«Исцеление верой». Специальный репортаж

# общество # Церковь # Ирма Моссэ

Другие новости рубрики

Все новости
«Внук коркой был покрыт с головы до ног. Подушечка всегда в крови была»: история исцеления в Будславском храме
06 апреля 2018 19:53

«Внук коркой был покрыт с головы до ног. Подушечка всегда в крови была»: история исцеления в Будславском храме

7 и 8 апреля улица Ульяновская будет закрыта для движения автомобилей и общественного транспорта
06 апреля 2018 19:51

7 и 8 апреля улица Ульяновская будет закрыта для движения автомобилей и общественного транспорта

С 9 апреля в Минске от диспетчерской станции «Лошица-2» до остановки «Воронянского» будет ходить автобус № 191
06 апреля 2018 19:48

С 9 апреля в Минске от диспетчерской станции «Лошица-2» до остановки «Воронянского» будет ходить автобус № 191