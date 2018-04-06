Учёные об исцелениях верующих: «Сигналы от внешней среды могут включить и выключить какие-то гены»

Генные инженеры пришли к выводу: вера может исцелять и даже изменять генетический код организма, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Генные инженеры пришли к выводу: вера может исцелять и даже изменять генетический код организма, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Сигналы от внешней среды, которые приходят в организм, они через нашу высшую нервную деятельность, через наши нейроны поступают, и могут включить и выключить какие-то гены.
Но это зависит от многих факторов.
И от качества веры, и от того, из чего может исцелить.