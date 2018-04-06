Прямой эфир

«Внук коркой был покрыт с головы до ног. Подушечка всегда в крови была»: история исцеления в Будславском храме

06 апреля 2018 19:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Историю исцеления, связанную с храмом в Будславе, рассказали в программе «Специальный репортаж».

«Внук коркой был покрыт с головы до ног. Подушечка всегда в крови была»: история исцеления в Будславском храме -1

Людмила Ермакович, прихожанка Национального санктуария Божьей Матери в Будславе:
У меня внук родился с аллергией. Он полностью коркой был покрыт с головы до ног. Он даже вставал, подушечка всегда в крови была.

Мы не могли ничем его вылечить.

И в Минске, везде. И я каждый день ходила, просила. И Матерь Божья меня выслушала.

«Внук коркой был покрыт с головы до ног. Подушечка всегда в крови была»: история исцеления в Будславском храме -4

Наш мальчик теперь в 4-ом классе.

Чистенький, здоровенький.

И это только, благодаря Матери Божьей.

«Исцеление верой». Специальный репортаж

# общество # Церковь

Другие новости рубрики

Все новости
7 и 8 апреля улица Ульяновская будет закрыта для движения автомобилей и общественного транспорта
06 апреля 2018 19:51

7 и 8 апреля улица Ульяновская будет закрыта для движения автомобилей и общественного транспорта

С 9 апреля в Минске от диспетчерской станции «Лошица-2» до остановки «Воронянского» будет ходить автобус № 191
06 апреля 2018 19:48

С 9 апреля в Минске от диспетчерской станции «Лошица-2» до остановки «Воронянского» будет ходить автобус № 191

Уникальная методика и личные секреты приготовления: белорусы к Пасхе скупают куличи у кондитера из Франции
06 апреля 2018 19:40

Уникальная методика и личные секреты приготовления: белорусы к Пасхе скупают куличи у кондитера из Франции