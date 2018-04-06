«Внук коркой был покрыт с головы до ног. Подушечка всегда в крови была»: история исцеления в Будславском храме

Новости Беларуси. Историю исцеления, связанную с храмом в Будславе, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Людмила Ермакович, прихожанка Национального санктуария Божьей Матери в Будславе:

У меня внук родился с аллергией. Он полностью коркой был покрыт с головы до ног. Он даже вставал, подушечка всегда в крови была.

Мы не могли ничем его вылечить.

И в Минске, везде. И я каждый день ходила, просила. И Матерь Божья меня выслушала.