«Исследований здесь не было. В каком они состоянии – сказать невозможно»: в подвалах храма в Глубоком лежат останки монахов

Анастасия Дехтяр, СТВ: Это настоящая площадь толерантности. Впрочем, в Беларуси таких много. Здесь, в центре Глубокого ворота в ворота, башни в башни стоит старинный Троицкий костёл и собор Рождества Богородицы.

Впрочем, силой духовного притяжения для тысяч верующих являются две уникальные, глубоко почитаемые иконы.

Два христианских направления здесь эклектично переплетены.

Не только территориально, но и исторически.

И в соборе – икона «Достойно есть».

Сюда мы добирались по узким каменным пролётам.

Анастасия Дехтяр: От итальянского барокко к виленскому. В XVII веке храм строили по подобию римского костёла Санта Мария делла Скала, правда, без вот этих башен. Мы находимся на высоте 35 метров от земли.

Эти башни надстроили уже в конце XVIII века. А в XIX от католического ордена кармелитов святыня перешла к православным. Но символ единоверия здесь переплетён, как небесное с земным.

Есть здесь и ходы, которые, по идее, соединяют соседствующие храмы.

Но, по сути, подземелье здесь – царство мёртвых.

Юрий Колбасич, краевед (г. Глубокое):

Это – крипта для захоронения монахов-кармелитов. Здесь, под нами – насыпной шлак советских времён. Высокий уровень пола.

И никаких специальных исследований здесь не было.

Поэтому, в каком они состоянии, сколько их сохранилось – сказать пока что невозможно.