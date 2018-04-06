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«Исследований здесь не было. В каком они состоянии – сказать невозможно»: в подвалах храма в Глубоком лежат останки монахов

06 апреля 2018 20:01
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Анастасия Дехтяр, СТВ:
Это настоящая площадь толерантности. Впрочем, в Беларуси таких много. Здесь, в центре Глубокого ворота в ворота, башни в башни стоит старинный Троицкий костёл и собор Рождества Богородицы.

«Исследований здесь не было. В каком они состоянии – сказать невозможно»: в подвалах храма в Глубоком лежат останки монахов -1

Не только территориально, но и исторически.

Два христианских направления здесь эклектично переплетены.

Впрочем, силой духовного притяжения для тысяч верующих являются две уникальные, глубоко почитаемые иконы.

«Исследований здесь не было. В каком они состоянии – сказать невозможно»: в подвалах храма в Глубоком лежат останки монахов -4

В костёле – Матери Божьей Подхорной.

«Исследований здесь не было. В каком они состоянии – сказать невозможно»: в подвалах храма в Глубоком лежат останки монахов -7

И в соборе – икона «Достойно есть».

Точная копия чудотворного образа из афонского храма.

«Исследований здесь не было. В каком они состоянии – сказать невозможно»: в подвалах храма в Глубоком лежат останки монахов -10

Анастасия Дехтяр:
От итальянского барокко к виленскому. В XVII веке храм строили по подобию римского костёла Санта Мария делла Скала, правда, без вот этих башен. Мы находимся на высоте 35 метров от земли.

Сюда мы добирались по узким каменным пролётам.   

«Исследований здесь не было. В каком они состоянии – сказать невозможно»: в подвалах храма в Глубоком лежат останки монахов -13

Эти башни надстроили уже в конце XVIII века. А в XIX от католического ордена кармелитов святыня перешла к православным. Но символ единоверия здесь переплетён, как небесное с земным. 

В соборе сохранились уникальные подвалы.

«Исследований здесь не было. В каком они состоянии – сказать невозможно»: в подвалах храма в Глубоком лежат останки монахов -16

«Исследований здесь не было. В каком они состоянии – сказать невозможно»: в подвалах храма в Глубоком лежат останки монахов -18

Есть здесь и ходы, которые, по идее, соединяют соседствующие храмы.

«Исследований здесь не было. В каком они состоянии – сказать невозможно»: в подвалах храма в Глубоком лежат останки монахов -21

Но, по сути, подземелье здесь – царство мёртвых.

«Исследований здесь не было. В каком они состоянии – сказать невозможно»: в подвалах храма в Глубоком лежат останки монахов -24

Юрий Колбасич, краевед (г. Глубокое):
Это – крипта для захоронения монахов-кармелитов. Здесь, под нами – насыпной шлак советских времён. Высокий уровень пола.

И никаких специальных исследований здесь не было.

Поэтому, в каком они состоянии, сколько их сохранилось – сказать пока что невозможно. 

«Исцеление верой». Специальный репортаж

# общество # Церковь # Юрий Колбасич

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