Прямой эфир

Истории о Белыничской иконе: «У тебя будет ребёнок, молись». И она в этом же месяце забеременела»

06 апреля 2018 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Онкология, болезни суставов, алкоголизм. У Белыничской Царицы небес нет профиля, лишь одно показание – откровенная молитва.   

Истории о Белыничской иконе: «У тебя будет ребёнок, молись». И она в этом же месяце забеременела»-1

Раиса Барановская, свечница храма Белыничской Божьей Матери:
К нам приехала женщина. Она стала читать акафист.

И своими словами сказала: «Пресвятая Богородица, дай мне ребёночка».

Приехав домой, она видит сон, что ей Божья Матерь говорит: «У тебя будет ребёнок, молись». И она в этом же месяце, в ноябре и забеременела.

Через год молодая мама вернулась в Белыничи. Она стояла на коленях перед образом, а в руках у нее был дорогой и вымоленный свёрточек, который покряхтывал в такт церковному хору. 

«Исцеление верой». Специальный репортаж

# общество # Церковь # Раиса Барановская

Другие новости рубрики

Все новости
«Ошпаренный овощ. Я молилась. И он пошёл»: как свечница Белыничского храма мужа после инсульта подняла
06 апреля 2018 16:45

«Ошпаренный овощ. Я молилась. И он пошёл»: как свечница Белыничского храма мужа после инсульта подняла

Сын мой играл здесь, прибегает домой, говорит: «Я Боженьку на пне увидел»
06 апреля 2018 15:57

Сын мой играл здесь, прибегает домой, говорит: «Я Боженьку на пне увидел»

В Старых Дорогах появилась аллея из скворечников, которую смастерил местный житель
06 апреля 2018 15:26

В Старых Дорогах появилась аллея из скворечников, которую смастерил местный житель