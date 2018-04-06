Истории о Белыничской иконе: «У тебя будет ребёнок, молись». И она в этом же месяце забеременела»

Онкология, болезни суставов, алкоголизм. У Белыничской Царицы небес нет профиля, лишь одно показание – откровенная молитва.

Раиса Барановская, свечница храма Белыничской Божьей Матери:

К нам приехала женщина. Она стала читать акафист.

И своими словами сказала: «Пресвятая Богородица, дай мне ребёночка».

Приехав домой, она видит сон, что ей Божья Матерь говорит: «У тебя будет ребёнок, молись». И она в этом же месяце, в ноябре и забеременела.

Через год молодая мама вернулась в Белыничи. Она стояла на коленях перед образом, а в руках у нее был дорогой и вымоленный свёрточек, который покряхтывал в такт церковному хору.